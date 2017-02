Începutul sfârşitului? Legăturile între echipa lui Trump şi spionajul rusesc, un nou Watergate?

Donald Trump, lovitură dură

Istoria contactelor între echipa de campanie a lui Donald Trump şi spionajul rusesc înaintea alegerilor prezidenţiale din Statele Unite ar putea duce la un scandal la fel de răsunător ca Watergate, care s-a încheiat cu demisia lui Richard Nixon în 1974, consideră Dan Rather, un fost jurnalist vedetă al CBS, citat de Huffington Post.

„Watergate este cel mai mare scandal politic din întreaga mea viaţă, poate până în prezent. Acest scandal ne-a adus cel mai aproape de o criză constituţională consternantă, poate până în prezent“, scrie Dan Rather pe pagina sa de Facebook.

„Pe o scară de la 1 la 10 a apocalipsei în cadrul sistemului nostru guvernamental, eu aş pune un 9 dosarului Watergate. Acest scandal rusesc se situează undeva între 5 şi 6, consider eu, dar el creşte în intensitate cu fiecare oră. Şi am putea să ne întoarcem şi să descoperim, până la urmă, că este cel puţin la fel de important ca Watergate“, continuă fostul jurnalist vedetă al CBS.

Pentru a-şi argumenta afirmaţiile, Rather compară evoluţiile celor două scandaluri, plecate ambele de la informaţii de rezonanţă limitată şi care au căpătat o amploare naţională, iar apoi internaţională în câţiva ani. „ Fiecare nouă parcelă de informaţii ridică noi semne de întrebare“, semnalează el.

Scandalul Watergate a început prin arestarea a cinci bărbaţi acuzaţi că „inspectează“ birourile Partidului Democrat în imobilul Watergate din Washington. Abia după dezvăluirile presei, în special ale cotidianului Washington Post, cazul a căpătat o turnură naţională, cu implicarea mai multor persoane din anturajul preşedintelui Richard Nixon.

„Noi nu eram niciodată cu adevărat siguri de enormitatea a ceea ce urma să găsim. În final, adevărul a ieşit la iveală şi preşedintele Nixon a căzut în dezonoare“, reaminteşte Dan Rather, referindu-se la ancheta jurnaliştilor Bob Woodward şi Carl Bernstein de la Washington Post.

În mod evident, istoria se repetă sub preşedinţia lui Donald Trump cu privire la potenţiala intervenţie a Rusiei în alegerile din Statele Unite, desfăşurate la 8 noiembrie anul trecut.

„Casa Albă nu mai are nicio credibilitate cu privire la acest subiect. Robinetul lor de minciuni (...) a înecat de mult timp orice urmă de credibilitate. Aş vrea de asemenea să includ în aceasta Congresul Republican, care a scuzat afirmaţiile administraţiei Trump un timp prea îndelungat“, insistă el. Începutul sfârşitului? Scandalul cu Rusia marchează începutul sfârşitului pentru Donald Trump? Dacă nimic concret nu permite să se afirme aceasta, comunicarea la întâmplare a Casei Albe despre ultimele dezvăluiri din New York Times sugerează că scandalul ar putea lua o amploare inedită. În plus, comparaţiile între Donald Trump şi Richard Nixon tot curg de la ultimul scrutin prezidenţial american

. La învestirea sa, cel de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite a bătut recordul, de altfel, la numărul aleşilor absenţi, deţinut până în prezent de Richard Nixon. Distribuit de peste 80.000 de ori în mai puţin de 24 de ore, mesajul fostului prezentator al CBS a avut ecou.

În vârstă de 85 de ani în prezent, Dan Rather a traversat cele mai mari scandaluri politice din istoria Statelor Unite, de la asasinarea lui John F. Kennedy la scandalul Monica Lewinsky, trecând prin Watergate. Prezentator al emisiunii de investigaţii „60 de minute“, el însuşi a fost implicat în scandalul „RatherGate“, care l-a costat postul pe care îl deţinea la CBS, scrie Adevarul.ro.