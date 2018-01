Începe vânătoarea de mistreți de la Balc, în mare secret. Bogaţii Europei, ascunși de Țiriac

FOTO EXPLICATIE: Vanatoarea de la Balc

Miercuri, începând de dimineaţă şi pe tot parcursul zilei, invitaţii lui Ion Ţiriac la Balc vor ateriza pe Aeroportul din Oradea. Dacă până acum vânătoarea de la Balc era organizată sâmbăta şi duminica, acum aceasta va avea loc joi.

În acest an, va fi o vânătoare atipic organizată de Ion Ţiriac la Balc, scrie presa locală. Discreţie totală. Nici organizaţiile pentru protecţia animalelor, prezenţe constante an de an la Balc, nu par a şti că vânătoarea va avea loc şi în acest an.

Nimic nu le-a dat de bănuit nici autorităţilor locale. Dacă până acum era mare agitaţie la Balc în preajma vânătorii, primarul Arsenie Moroşan spune că acum nu au fost tocmiţi nici gonacii şi nici nu a fost semnalată prezenţa maşinilor cu numere de Bucureşti, care făceau cărare spre domeniu înainte de a-şi face apariţia bogaţii Europei.

Nici Direcţia Silvică Bihor nu pare a avea vreun indiciu. Aceasta fiindcă reprezentanţii instituţiei au fost practic excluşi de pe lista invitaţilor, relaţiile contractuale ale ministerului de resort cu Ion Ţiriac ajungând în instanţă.

Se spera că prezenţa milionarilor din Europa la vânătoarea de la Balc, eveniment de presă obsesiv, va avea ca efect dezvoltarea zonei, realizarea de investiţii. Nu s-a întâmplat aşa. Totul, în cele din urmă, s-a rezumat la câteva sute de lei încasați de oamenii din sat, o dată pe an, când sunt angajaţi ca gonaci. Şi la câteva sute de kilograme de vânat care ajung în aşezămintele care adăpostec oameni în vârstă, persoane defavorizate.

În acest an, se părea că Ion Ţiriac a renunţat la a vâna mistreţi la Balc, după ce în decembrie 2017 şi-a dus invitaţii la vânătoare de cerbi în judeţul Caraş-Severin, la Ersig, acolo unde omul de afaceri a amenajat, pe o suprafaţă de 700 ha, un domeniu în pădurea cumpărată de la Prinţul Paul de România. La Balc, ţarcul în care cresc şi sunt vânaţi mistreţii are 1.157 de hectare, potrivit Aradon.ro.

La ediţiile anterioare, printre vânătorii de la Balc s-au aflat mulţi oameni de afaceri, prieteni de renume din Europa ai lui Ţiriac, precum Wolfgang Porsche ori Klaus Mangold (fostul preşedinte al grupului Daimler-Chrysler), Franz Rauch (industriaş al sucurilor) ori Wolfgang Bernhard (preşedintele Consiliului de Administraţie al Volkswagen) şi politicieni (începând cu fostul premier Adrian Năstase).

Ion Ţiriac a renunţat anul trecut la domeniul de la Balc din cauza costurilor mari, dar Ministerul Agriculturii a iniţiat o procedură de atribuire directă a fondului cinegetic în urma căreia fostul tenisman ar fi păstrat o suprafaţă de 1.157 hectare a fondului cinegetic, adică "ţarcul" împrejmuit în care sunt crescuţi mistreţii pentru "recoltare".