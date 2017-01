Începe Sundance, cel mai mare festival al cinematografiei independente

Festivalul Sundance, marele eveniment al cinematografiei independente care dezvăluie în fiecare an "perle rare", care intră de multe ori în cursa premiilor Oscar, se deschide joi, 19 ianuarie

Această întâlnire internațională a filmului independent desfășurată în munții Utah (vest), creată de legendarul actor american Robert Redford și ajunsă la cea de-a 33-a ediție, are înscris în program 118 titluri.

Lungmetrajul 'A Ghost Story' al lui David Lowery, cu Rooney Mara și Casey Affleck — recompensat recent cu un Glob de Aur și considerat favorit la premiile Oscar — se numără printre filmele cele mai așteptate alături de 'Landline', o comedie cu John Turturro și Edie Falco.

Filmul ,,Manifesto'', unde vedeta australiană Cate Blanchett interpretează 13 personaje diferite, recitând celebrele manifeste artistice, va fi, cu siguranță, unul din momentele forte ale festivalului, care se încheie la 29 ianuarie.

Lansat în 1985 ca o contrapondere a dominației studiourilor de la Hollywood, Sundance privilegiază noile talente și focalizează proiectoarele pe cineaști care lucrează în afara influenței marilor studiouri.

Printre revelațiile ultimelor ediții s-au numărat "Beasts of the Southern Wild" (Tarămul viselor, 2012), 'Whiplash' (2014) și anul acesta 'Manchester by the Sea', recompensat recent cu două Globuri de Aur, pentru cea mai bună damă și cel mai bun actor, Casey Affleck.