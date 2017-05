Începe procesul lui Cristian Piedone legat de afacerile copiilor săi

Începe judecata lui Cristian Popescu Piedone pentru conflict de interese. Mai precis, este vorba despre dosarul în care fostul edil al sectorului 4 e acuzat că a semnat autorizaţii şi acorduri pentru firme conduse de copiii săi.

Începe judecata lui Cristian Popescu Piedone pentru conflict de interese. Mai precis, este vorba despre dosarul în care fostul edil al sectorului 4 e acuzat că a semnat autorizaţii şi acorduri pentru firme conduse de copiii săi. Doar într-o situaţie, Piedone ar fi acceptat de la o firmă de-a fiului sau o chirie de 0,07 lei pe metru pătrat.

Agentia Nationala de Integritate a descoperit un contract de închiriere pentru un teren din Parcul Copiilor, prin care fiul fostului edil plătea zilnic administraţiei domeniului public doar 7 bani pentru un metru pătrat.

Procurorii trebuie să afle şi de ce în acte subalternii lui Piedone au închiriat doar 400 de metri patrati, iar in realitate baiatul acestuia folosea o suprafata de 5 ori mai mare.

Cristian Popescu Piedone este ferm convins că fiul sau nu a fost avantajat atunci când a închiriat un teren de peste 2000 de metri patrati in Parcul Copiilor, unde a amenajat o zona de distractii. Inspectorii de Integritate l-au contrazis şi l-au dat pe mana parchetului general, iar procurorii l-au pus sub învinuire.

Cristian Popescu Piedone va trebui sa explice cum a ajuns firma fiului său să plăteasca zilnic o chirie pentru fiecare metru patrat de doar 7 bani, in timp ce alti investitori plateau sume mult mai mari.

Crtistian Piedone are probleme şi în dosarul Colectiv. Primaria sectorului 4 îi cere fostului primar despăgubiri de 100 de milioane euro daune. Fostul primar este trimis in judecata pentru acuzatia de abuz in serviciu, iar procesul in care este judecat alaturi de trei foste subalterne este abia la început.