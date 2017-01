Începe noul sezon "Jocuri de Putere". Ediţie explozivă cu Rareş Bogdan, la ora 21.00

Rareş Bogdan

Un nou sezon "Jocuri de Putere" începe sâmbătă seara la ora 21.00 la Realitatea TV. Rareş Bogdan a pregătit o ediţie incendiară.

"Vin alaturi de Voi/de Dumneavoastra!

Incepem un Sezon Nou "Jocuri de Putere". Prima Editie pe 2017 va fi sambata 14 ianuarie incepand cu 21.00! Apoi timp de 13 zile vom fi seara de seara impreuna. De duminica 29 ianuarie intram in program normal, duminica, luni, marti, miercuri si joi de la 21.00!

Abia astept sa ne reintalnim. Va multumesc frumos pentru gandurile frumoase si mai ales pentru ingrijorarile in ceea ce ma priveste!

Go West si Nu uitati sa iubiti Romania in fiecare zi.... si din 2017!", a scris Rareş Bogdan pe pagina sa de Facebook.