Începe Festivalul de Film de la Cannes. Corneliu Porumboiu, în competiția oficială cu "Gomera"

Actriţa franceză Charlotte Gainsbourg şi actorul spaniol Javier Bardem vor deschide cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, desfășurată în perioada 14-25 mai. La această ediție, regizorul Corneliu Porumboiu a fost selectat în competiția oficială cu filmul "Gomera", alături de nume prestigioase precum Jim Jarmusch, Quentin Tarantino sau Pedro Almodovar.

Corneliu Porumboiu va concura anul acesta pentru trofeul Palme d‘Or cu o comedie în care joacă Vlad Ivanov, Catrinel Menghia, Rodica Lazăr și Sabin Tambrea. Regizorul român revine la Festivalul de Film de la Cannes după ce, în 2006, a obținut aici premiul pentru debut Camera d’Or cu filmul "A fost sau n-a fost?", în 2009 a fost recompensat cu premiul FIPRESCI și cu premiul juriului secțiunii Un Certain Regard pentru pelicula "Polițist, adjectiv", iar în 2015 a primit premiul Un Certain Talent în cadrul secțiunii Un Certain Regard, pentru lungmetrajul "Comoara".

"Gomera" spune povestea lui Cristi, un ofițer de poliție care ajunge în insula La Gomera, în Spania, pentru a învăța limbajul “el silbo”, o formă de comunicare prin fluierat, specifică zonei. Cristi are o misiune foarte dificilă. Vrea să-l elibereze pe Zsolt, un afacerist controversat aflat în arest în București.

"Filmul se concentrează pe o posibilă folosire a limbajului ancestral el silbo într-o lume în care comunicarea a devenit din ce în ce mai controlată, cu un conflict direct între verbal și non-verbal. În urmă cu câțiva ani, am urmărit un documentar despre el silbo. Acest limbaj fascinant, aflat pe cale de dispariție, redescoperit și folosit din nou pe insula La Gomera, m-a inspirat și motivat să scriu această poveste", declara regizorul Corneliu Porumboiu, conform click.ro.