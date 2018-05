Incendiu devastator la un parc de distracţii din Germania: mai multe victime

Mai multe persoane au fost ranite, in urma unui incendiu la parcul de distractii Europa-Park Rust, din sud-vestul Germaniei, fiind nevoie de interventia a sute de pompieri pentru a stinge flacarile.

Incendiul a izbucnit sambata dupa-amiaza si abia duminica dimineata s-a reusit stingerea in totalitate a incendiului, informeaza site-ul postului Deutsche Welle.



In momentul izbucnirii incendiului, se estimeaza ca in parc se aflau aproximativ 25.000 de persoane. Vizitatorii au fost evacuati sambata dupa-amiaza, dar parcul a fost redeschis publicului duminica.



Administratorul parcului si autoritatile au transmis initial ca nicio persoana nu a fost ranita grav. Ulterior, postul public SWR a relatat ca patru persoane au fost ranite, doi pompieri si doi angajati ai parcului.



Potrivit site-ului de stiri Sputnik News, cel mai recent bilant al politiei indica faptul ca sapte pompieri au fost raniti usor.



Incendiul a cauzat pagube materiale semnificative, mai multe zone ale parcului fiind complet distruse, scrie ziare.com.