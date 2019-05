Incendiu devastator, duminică dimineața, în Capitală

Incendiu devastator, în Capitală, duminică dimineață

Salvare la limită, în ultima clipă, în Capitală! Două persoane au fost scoase din casă de pompieri după ce locuința în care se aflau a fost cuprinsă, duminică dimineață, de un incendiu puternic.

Cei doi oameni nu au suferit arsuri.

Flăcările au cuprins cu repeziciune două imobile din sectorul 4 al Capitalei.

Salvatorii au intervenit cu șase echipaje și au reușit să le salveze.

"Ne-am deplasat cu 6 autospeciale de stingere cu apa si spuma, descarcerare si echipaj pentru interventie la inaltime si ambulanta. In momentul in care am ajuns la fata locului, incendiul se manifesta cu flacara deschisa si degajari foarte mari de fum la nivelul a doua imobile pe o suprafata de aproximativ 200 de metri patrati. Cele doua persoane au fost scoase din incendiu fara a avea arsuri sau alte probleme medicale", a declarat Alexandru Pripici, comandantul interventiei.

Anchetatorii încearcă să stabilească acum cauza incendiului și valoarea pagubelor.