Incendiu București. S-a aflat cauza incendiului din nordul Capitalei

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Incendiu in Bucuresti. Un incendiu de proporții a avut loc în nordul Capitalei, mai precis pe strada Biharia. O hală a ars în întregime, cu degajări mari de fum.

Incendiu in Bucuresti. Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Dan Tudorache, a explicat la Realitatea TV cauza incendiului.

"Nu sunt victime, asta este cel mai important lucru. Impreuna cu ministrul Arafat am decis masurile, noi ii stam la dispozitie. Focul a izbucnit de la un aparat de sudura, am vorbit cu patronul si mi-a spus ca un chirias executa o lucrare in interiorul halei", a spus Dan Tudorache.

Oamenii din Sectorul 1 au fost avertizati prin sistemul RO ALERT, la ora 13:21: "Luati masuri de adapostire si autoprotectie. Accesati canalele media si aplicatiile din mediul online ale DSU si IGSU pentru mai multe actualizari si informatii despre eveniment".

Fumul degajat de incendiu a fost vizibil de la cateva zeci de kilometri. Mai multi locuitori ai Bucurestiului au trimis imagini in care se vedea fumul gros si dens si s-au plans de mirosul greu, desi stau departe de zona in care a izbucnit incendiul.

Incendiu in Bucuresti. La misiunea de stingere a incendiului din București au intervenit 27 mașini de stingere, 4 autoscări de intervenție la înălțime, 4 descarcerări și doua ambulante SMURD.

Din fericire, nu s-au inregistrat victime,

Suprafața afectată măsoară aproximativ 10.000 de metri pătrați.