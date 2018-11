Mircea Drăghici, propus de PSD la Transporturi, apare în două dosare penale

Mircea Drăghici, propus pentru ministerul Transporturilor, apare în două dosare penale instrumentate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie General, au precizat reprezentanţii Parchetului General. Social democratul a precizat că nu a fost informat oficial.

Reprezentanţii Parchetului General au precizat pentru Mediafax că numele trezorierului PSD, Mircea Drăghici, cel care a fost propus de social democraţi pentru funcţia de ministru al Transporturilor, apare în două dosare penale instrumentate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Unul din ele a fost deschis după ce în presă au fost publicate informaţii potrivit cărora trezorierul PSD ar fi folosit în scop personal bani de la partid.

Mircea Drăghici a transmis, printr-o poziţie publicată pe Facebook, că nu a fost informat oficial cu privire la vreun dosar.

"Precizez că până în prezent nu am fost informat oficial şi nu am cunoştinţă despre existenţa unei astfel de anchete. În condiţiile date există două posibilităţi: ori totul este o ştire falsă, cum au fost şi zvonurile apărute în spaţiul public privind modul în care am gestionat banii PSD, ori există o astfel de cercetare şi este foarte grav că PÎCCJ pare a avea o agendă politică şi dă astfel de informaţii pe surse, chiar în contextul numirii mele în Guvernul României. Raportându-mă strict la informaţiile apărute în presă referitoare la modul în care au fost administrate fondurile PSD, precizez că toate controalele efectuate până acum de Autoritatea Electorală Permanentă au arătat că s-au respectat toate dispoziţiile legale în materie. Nu există niciun leu cheltuit de PSD care să nu aibă o acoperire legală în Legea finanţării partidelor politice", a scris social democratul, pe Facebook.