Încă un eșec usturător al guvernului PSD-ALDE în UE. Cum ne-a luat fața Slovacia

Bratislava

FOTO: pixabay.com

Slovacia a obținut fără probleme găzduirea unei noi autorități europene - Autoritatea Europeană a Muncii. România nici nu s-a mai obosit să candideze.

România devine tot mai irelevantă în UE. Ultimul caz: lipsa de interes a guvernului PSD-ALDE pentru găzduirea unei autorități europene. Este a doua autorititate europeană pe care România o ratează, după cea a medicamentului, mutată de la Londra la Amsterdam. De data aceasta însă, guvernul nici nu s-a mai oboisit să candideze.

Consiliul UE a anunţat joi că Bratislava, Slovacia, va găzdui Agenţia Europeană a Muncii. Patru state s-au înscris în cursă: Bulgaria (Sofia), Cipru (Nicosia) Letonia (Riga) şi Slovacia (Bratislava). Capitala Slovaciei a primit 15 voturi din 28, notează Euractiv.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a criticat guvernul Viioricăi Dăncilă pentru lipsa de interes.

”Slovacia a obținut astăzi găzduirea nou-înființatei Autorități Europene a Muncii. Bravo lor! Votul din Consiliul UE demonstrează că am avut dreptate când am cerut de două ori Guvernului României să se înscrie în competiția pentru găzduirea autorității.

România, la fel ca Slovacia, până astăzi, este unul dintre statele membre ale Uniunii Europene care nu găzduiesc nicio instituție europeană. Cum echilibrul geografic este unul dintre criteriile de selecție pentru sediile instituțiilor europene, țările care nu găzduiau instituții UE au avut prioritate în procedura de selecție.

În plus, România este de 4 ori mai mare decât Slovacia, ceea ce ar fi însemnat, cel puțin teoretic, șanse în plus.

Din păcate, Guvernul PSD - ALDE a ales să nu se înscrie în competiție. Când am cerut explicații Guvernului pentru această decizie, ministrul Muncii, Marius Budăi, a venit cu un fals argument, anume, că România nu putea să se înscrie în această competiție fiindcă deținea președinția Consiliului UE. Nicăieri în legislația europeană nu apare această interdicție. Ar fi fost absurd, ca și cum, dacă găzduiești Campionatul European de Fotbal nu ai voie să participi la competiție.

Bratislava, orașul ce va găzdui Autoritatea Europeană a Muncii, nu deține niciun atu în plus față de București. Diferența a fost că Slovacia are un guvern care dorește și se luptă să obțină lucruri concrete pentru propria țară”, a scris Mureșan pe Facebook.