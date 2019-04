Deputatul ,,Mitralieră'' alungă oamenii din PSD

Cătălin Rădulescu

PSD mai pierde încă un deputat. Social-democratul Nicolae Georgescu s-a înscris în PRO România. Transferul vine într-un context important, cu doar două zile înainte ca deputații să dea votul final cu privire la modificarea codurilor penale.

,, Astăzi, am decis să mă alătur unei echipe pe care o cunosc și în care mă regăsesc în ceea ce privește respectarea principiilor social-democrate adevărate. Sunt dezamăgit că în județul Argeș am ajuns ca valorile de stânga să fie reprezentate de un personaj precum Cătălin Rădulescu – ”Mitralieră”.

Voi susține lista PRO România pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, pentru că am încredere că oameni, precum comisarul european Corina Crețu vor ști să se bată la Bruxelles pentru a aduce mai multe fonduri europene necesare inclusiv dezvoltării județului Argeș'', scrie Nicolae Georgescu pe Facebook.

În prezent, PRO România are un număr de 22 de deputați în Camera Deputaților.

Majoritatea în Camera Deputaţilor este de 165 de voturi, iar Victor Ponta negociază intens alte transferuri de la PSD, astfel încât Liviu Dragnea să nu mai poată strânge o majoritate nici măcar cu voturile minorităţilor. Din cei 17 deputaţi ai minorităţilor naţionale, aproape jumătate votează de fiecare dată cu PSD. Ceilalţi sunt de partea Opoziţiei.

Ca Dragnea să piardă puterea la Cameră, mai e nevoie de o condiţie: UDMR să nu mai susţină coaliţia de guvernare.