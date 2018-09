Încă un deputat PSD, atac la Dragnea: E greu să ocupi totul - partid, Guvern și Parlament

În actuala formulă, PSD nu mai poate continua, spune deputatul PSD de Timiș Adrian Pau. Acesta se alătură social-democraților care l-au criticat, în ultimele săptămâni, pe președintele partidului, Liviu Dragnea, și au anunțat că sunt de partea Gabrielei Firea în disputa cu acesta.

Liviu Dragnea ar trebui să analizeze bine poziția pe care dorește s-o ocupe, întrucât este ”foarte greu” să ”ocupi” și partidul, și Guvernul, și Parlamentul, spune Pau.

”Ceea ce se reproșează de către membrii noștri, cel puțin din zona din care vin eu – Banat, Ardeal și nordul Maramureșului, este exact acest lucru. Cred că actualul președinte (Dragnea – n.r.) ar trebui să-și analizeze foarte bine poziția pe care va dori să o ocupe – președinte de Cameră, președinte de partid.Este foarte greu să ocupi în ansamblu totul – partid, Guvern și Parlament.

După alegerile din 2016, eu am convingerea că PSD se îndreaptă spre 20% procente scădere în fiecare localitate. Dacă, de exemplu, într-o localitate a avut 30%, în momentul de față partidul se îndreptă acum în respectiva localitate spre un 23 – 24%. Dacă la nivel de ansamblu partidul a avut 45 de procente, în momentul de față are cu vreo 9% sub partid”, a declarat Pau, citat de cetateanul.net.

Codurile Penale ar trebui să fie foarte atent dezbătute și modificate acolo unde este cazul, nu în mare parte și fără niciun fel de responsabilitate, a continuat deputatul, precizând și că este nevoie de modificări și la legile Justiției.