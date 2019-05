Încă o lovitură pentru DNA! Procesul lui Vâlcov se judecă pe 11 iunie

Darius Vâlcov, pe urmele lui Dragnea

Instanţa Supremă a respins cererea DNA ca procesul lui Darius Vâlcov să se judece mai repede. Astfel că următorul termen va fi cel stabilit iniţial, adică 11 iunie.

Luna trecută, Înalta Curte a amânat cu două luni procesul pe motiv că Vâlcov nu are avocat. Este vorba despre cazul în care consilierul premierului Viorica Dăncilă a fost condamnat în primă instanţă la opt ani de închisoare.

Valcov a fost trimis in judecata, in mai 2015, pentru trafic de influenta, spalare de bani, efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale, in forma continuata.

Darius Valcov a primit o condamnare de patru ani de inchisoare pentru trafic de influenta, sase ani pentru spalare de bani si doi ani pentru operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functia.