Încă o dezbatere în Parlamentul European despre violențele de la protestul Diasporei

Liberalul Marian Jean Marinescu a anunțat că la 27 septembrie, Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European va discuta, la propunerea sa, despre violențele de la protestul Diasporei, din 10 august, discuţii la care va participa şi prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.



"Peste două săptămâni, pe 27 septembrie, va fi o dezbatere în Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, propusă de mine, despre situaţia din România. Această propunere am făcut-o la două sau trei zile după 10 august. Tot atunci se discută şi o propunere a unei deputate din Franţa, de la ALDE, care am văzut că a apărut prin presă. Era inevitabilă o discuţie despre 10 august. Nu poţi să laşi lucrurile în continuare aşa: să vezi cum oamenii sunt loviţi cu picioarele, cum stau pe jos sau cum sunt loviţi cu bastoanele în cap când au avut mâinile ridicate. După părerea mea, este inadmisibil ce s-a întâmplat. Şi repet ceea ce am spus săptămâna trecută: trebuie făcută o analiză psihologică la trupele de jandarmi şi cei care sunt capabili de aşa ceva să plece", a spus Marinescu într-o conferinţă de presă.

O altă dezbatere în plenul Parlamentul European privind evenimentele din 10 august va avea loc la data de 3 octombrie, la Strasbourg, dezbatere la care este invitat şi premierul Viorica Dăncilă.

La protestul Diasporei, care a avut loc în Piața Victoriei din București, la data de 10 august, peste 400 de persoane au fost rănite după ce Jandarmeria a încercat să disperseze mulțimea folosind gaze lacrimogene și tunuri cu apă. De asemenea, în mai multe imagini de la eveniment au fost surprinși jandarmi lovind manifestanții.