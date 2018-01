Încă o demisie la nivel înalt: „Am decis să-mi încetez activitatea”

Valentin Rîciu, consilier al ministrului Afacerilor Interne, a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că a demisionat din funcţie. Decizia, după ce Parchetul General a anunţat că acesta ar fi vizat în trei dosar penale, nefiind însă începută urmărirea penală in personam.

"Astăzi am decis să-mi încetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru că situaţia mea juridică s-ar fi schimbat cu ceva. După cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzaţie penală, iar comunicatul public al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este lămuritor. Am discutat astăzi cu ministrul şi decizia aceasta este. Nu am pretenţia de a fi exemplu pentru cineva, dar aşa văd eu ca poliţist responsabilitatea", a scris Valentin Rîciu pe pagina sa de Facebook.

Parchetul General a anunţat, luni, că a sesizat Inspecţia Judiciară în cazul a două dosare care îl vizează pe Valentin Rîciu, consilier al ministrului Afacerilor Interne, instrumentate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, procurorii constatând că cercetările au fost tergiversate.

Informaţiile vin ca urmare a unui control dispus de procurorul general al României, care privea modul în care parchetele au instrumentat cele trei dosare care îl vizau pe agentul şef principal de poliţie Rîciu Valentin, în prezent consilier al ministrului afacerilor interne, fiind investigate infracţiunile de înşelăciune, ultraj şi abuz în serviciu, spun procurorii.

"În urma verificărilor efectuate a rezultat că, în dosarele aflate pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 3 Bucureşti, procedurile s-au prelungit nejustificat, în cele două cauze nefiind efectuate acte de urmărire penală cu celeritate, ambele fiind repartizate pentru cercetări lucrătorilor de poliţie din cadrul Brigăzii Rutiere – Biroul control intern. În dosarul aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 4 Bucureşti, procurorul de caz a dispus măsurile necesare efectuării cu celeritate a actelor de urmărire penală, delegând în acest sens lucrătorii de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Brigada Rutieră, Biroul control intern. Totodată, constatând neefectuarea în termen a actelor dispuse, procurorul de caz a intervenit prompt, dispunând noi măsuri şi stabilind un nou termen de efectuare a cercetărilor", transmite Parchetul General.

În cazul celui de al treilea dosar care l-ar viza pe Valentin Riciu, instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4, procurorul ar fi delegat poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere pentru efectuarea cu rapiditatea a cercetărilor, însă actele dispuse nu ar fi fost efectuate la termen.

În acest sens, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus efectuarea de către Serviciul de îndrumare şi control "a unui control tematic având ca obiectiv verificarea modului de exercitare de către procurorii de la parchetele competente a activităţii de supraveghere a cercetărilor penale efectuate de către lucrători de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Brigada Rutieră, Biroul control intern".

Consilierul ministrului Afacerilor Interne şi fost lucrător al Brigăzii Rutiere Bucureşti, Valentin Rîciu, a transmis sâmbătă, într-un raport înaintat conducerii MAI, că nu a fost şi nu este cercetat în vreun dosar penal pentru înşelăciune.

„Referitor la afirmaţiile calomnisoare apărute în spaţiul public, raportez următoarele: Nu am fost şeful numitului Stan Eugen; Nu am fost şi nu sunt cercetat în vreun dosar penal, pentru înşelăciune”, a scris Valentin Rîciu, în raportul transmis conducerii Ministerului Afacerilor Interne.

De altfel, Valentin Rîciu mai precizează, într-un punct de vedere transmis de către Direcţia Informare şi Relatii Publice din MAI, că în ultima săptămână au apărut în spaţiul public mai multe afirmaţii false şi calomnioase împotriva sa, fie că era prieten cu Eugen Stan, fie că era şeful lui. Totodată, acesta a catalogat informaţiile potrivit cărora ar fi vizat într-un dosar pentru înşelăciune drept "o nouă mizerie".