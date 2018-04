În prag de război, Trump buimăcește lumea cu un nou mesaj. Când începe atacul din Siria

Donald Trump a revenit joi cu un mesaj vag despre atacul din Siria, la o zi după ce avertizase Rusia că rachete ”vor veni”.

”Nu am spus niciodată când va avea loc atacul din Siria. Ar putea avea loc în curând sau nu chiar atât de curând. În orice caz, SUA, sub administrația mea, au făcut o treabă fantastică, scăpând regiunea de ISIS. De ce nu am auzit un ”Mulțumesc, America?”, a scris Donald Trump pe Twitter.

Miercuri, Donald Trump lansase un avertisment fără precedent la adresa Rusiei, sugerând că atacul asupra regimului de la Damasc va începe în curând.

”Rusia a promis că va doborî orice rachetă trasă spre Siria. Rusia, pregătește-te, pentru că vor veni, noi și inteligente. Nu ar trebui să fii aliata unui Animal care atacă cu arme chimice, care omoară oameni și îi face plăcere”, a scris Trump pe Twitter.

Președintele SUA a continuat cu un mesaj mai calm. ”Relația noastră cu Rusia este mai rpoastă ca niciodată și includ aici și perioada Războiului Rece. Nu există motive pentru asta. Rusia are nevoie de noi pentru a-și susține economia, iar noi avem nevoie ca toate țările să colaboreze. Să stopăm cursa înarmării?”, a scris Trump.

”Rachetele inteligente ar trebui să zboare către teroriști, nu către un guvern legitim, care a petrecut mai mulți ani luptând împotriva terorismului internațional pe teritoriul său”, a răspuns rapid purtătoarea de cuvânt a ministertului de Externe al Rusiei, Maria Zakharova.

”Inspectorii OPCW sunt conștienți că aceste rachete inteligente vor distruge toate dovezile lăsate de armele chimice? Sau ăsta este planul real - să acopere toate dovezile acestui atac inventat, astfel ca inspectorii internaționali să nu mai găsească nimic”, a mai spus Zakharova.

Ambasadorul Rusiei în Liban, Alexander Zasypkin, declarase mai devreme că orice rachetă lansată de SUA către Siria va fi doborât, iar bazele de lansare vor fi atacate, conform Reuters.

Zasypkin a declarat că se referă la o declaraţie dată de preşedintele rus Vladimir Putin şi de şeful staff-ului său. ”Dacă va avea loc un atac al americanilor atunci rachetele vor fi doborâte şi chiar şi locurile de unde au fost lansate”, a declarat pentru al-Manar TV, post de televiziune afiliat Hezbollah.