În plin război cu Dragnea, Firea e ameninţată cu dosar penal

În plin război cu Liviu Dragnea, Gabriela Firea e ameninţată cu un dosar penal, legat de situaţia regiilor de utilităţi RADET şi RATB. Autorul plângerii este un personaj controversat, care s-a remarcat drept un campion al denunţurilor.

Florin Ghiulbenghian, președintele Fundației EurHONEST, a depus o plângere penală pe numele primarului Capitalei la Parchetul General. Potrivit documentului intrat în posesia știripesurse.ro, Gabriela Firea este acuzată de „comiterea infractiunilor de abuz in serviciu in forma agravanta, deturnare de fonduri, fals intelectual, uz de fals, fals in declaratii acordarea de subventii cu incalcarea legii si prejudicierea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin incalcarea dispozitiilor imperative ale Art. 108 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene.”

Reclamantul susţine că încă de acum doi ani a inregistrat la cabinetul primarului General o adresa în care îi comunica.

Cu toate aceste, mai scrie Ghiulbenghian în plângerea sa, "Gabriela Firea a continuat să gireze functionarea celor doua regii (RATB si RADET), neluand masurile obligatorii de transformare a acestora in societati comerciale si virandu-le mari sume de bani cu titlu de subventii,” se arată în plângerea depusă la Parchet.

Avocatul Florin Ghiulbenghian este cunoscut pentru numeroasele denunţuri depuse împotriva unor politicieni, magistraţi sau companii. Pe listă se află doi foşti premieri, Victor Ponta şi Sorin Grindeanu, foşti şefi ai DNA şi DIICOT, Daniel Morar, Laura Codruţa Kovesi și Daniel Horodniceanu, un judecător al ICCJ, dar şi compania RCS RDS.