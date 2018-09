În lupta cu cancerul, Mihai are nevoie de ajutorul nostru!

”Tristețea apare în fiecare zi, uneori și noaptea!" Așa sună mesajul lui Mihai Ducman. A fost diagnosticat cu cancer de piele și acum se luptă să trăiască. Trebuie să plece cât mai repede în Marea Britanie pentru un tratament care să îi salveze viața. Are însă nevoie de bani, costurile se ridică la 120 de mii de EURO. Pentru a-l sprijini, Muzeul Național de Istorie organizează joi seară un concert umanitar.

Problemele lui Mihai au început în 2015. I-a apărut o dungă neagră pe unghia degetului mare. Inițial, a igonorat-o.

Mai târziu, a fost diagnosticat cu melanom, cel mai agresiv tip de cancer de piele. Așa au început drumurile la spitalele din țară, vizite regulate la medic și tratamente la care corpul lui NU a răspuns.

”In 2017 am descoperit două metastaze la plămâni. Atunci am fost operat la plămâni și a scos o parte din plămâni – lobul superior drept. Și am zis că am scăpat”, spune Mihai.

Nu a fost să fie așa.

”Am metastază în tot corpul. Tot corpul este plin de metastază și ficatul și plămânii și suprarenale și oase, peste tot s-a dus, dar deocamdată sunt bine”, spune Mihai.

Șanse de vindecare există. Mihai trebuie să plece în Marea Britanie unde poate să urmeze o terapie care i-ar salva viața. Are nevoie, însă, de bani. Costurile se ridică la 120 de MII de euro.

A lansat pe Facebook o campanie de strângere de fonduri, iar în sprijinul lui au sărit și cercetătorii de la Muzeul de Istorie. Pagina campaniei poate fi găsită aici.

Joi seară va avea loc un concert umanitar unde va cânta și Adrian Naidin pentru a contribui la salvarea vieții lui Mihai.

”Muzeul este un spațiu cultural, deschis publicului, dar muzeul este și un spațiu de suflet unde găsesti lucruri frumoase, unde găsesti șucruri despre istoria românilor și atunci de ce nu ar fi în anul Centenar și ceva despre omenia românilor și a așa s-a ajuns la ideea de concert”, spune profesorul CRISTINA PAIUȘAN NUICA, cercetător la Muzeul Național de Istorie.

Accesul la concert se face pe baza unei donații de 10 euro, printr-un sms trimis la numerele Orange 7560 și Vodafone 7410 sau cel puțin 50 de lei în contul afișat pe ecran, deschis pe numele lui Mihai.