În India s-a lansat prima Dacia Logan ELECTRICĂ. Cum arată şi ce preţ are

In India a fost lansata prima versiune electrica a Dacia Logan.

Vanduta sub numele Mahindra Verito, aceasta masina este practic versiunea mai veche a Daciei Logan, ce are insa motor electric, potrivit ziare.com.



Pretul de pornire al acestui model electric este de 13.000 de euro.



Motorul electric este unul de 30.5 kW, capabil sa dezvolte 41 de cai putere. Viteza maxima este de 86 de kilometri pe ora.



Ca dotari, versiunea electrica a Daciei Logan sufera insa: nu are radio, inchidere centralizata sau jante de aluminiu.