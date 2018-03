În fascinează și îi îngrozește pe oameni. Transformarea a început la 13 ani. Are 18 și arată așa

Are 18 ani si isi spune ”Regina Airbag-urilor", iar transformarea sa a inceput inca de cand avea 13 ani. O tanara din Republica Ceha ii fascineaza si ingrozeste pe internauti, in egala masura.

”Barbie fara machiaj este atat de dulce, dar eu vreau sa fiu sexy!" este replica dupa care Gabriela Jirackova se ghideaza in viata. Dupa ce a facut o reala obsesie pentru cea mai celebra papusa din lume, tanara din Praga a decis ca este ok sa investeasca 1000 de lire pe luna in look-ul sau. Iar cei care o ajuta sa faca asta sunt chiar parintii ei, scrie Perfecte.ro.

Desi a apelat pentru prima data la ajutorul medicilor esteticieni, la 16 ani, Gabriela a povestit ca inca de la 13 si-a dorit sa arate ca in prezent.

Inspirata de alte ”Barbie" umane, dar si de colectia sa impresionanta de 300 de papusi diferite, tanara are in plan o multime de alte operatii, printre care si scoaterea unor coaste, marirea sanilor (din nou!) si implanturi in fese.

”Am avut mereu stima de sine. Daca iubesc frumusetea artificiala nu inseamna ca am avut astfel de probleme", a mai povestit tanara, in timp ce mama acesteia spune ca i-a pregatit pe ea si pe tatal ei inca de cand era mica: ”ne-a pregatit incet, incet, pentru asta, dar nu am realizat cat de serios era totul pentru ea."