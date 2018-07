Înșelătorie cu fotomodele? Dorința de a deveni vedetă de plătește scump

Dorința de a deveni fotomodel și de a filma în spoturi publicitare se plătește scump, la Câmpulung. O agenție de modelling racolează de pe stradă tinere frumoase și copii. Înșelătoria constă în promisiunea că îi pot ajuta clienții să devină imaginea unor produse prezentate în reclame TV.

Înșelătorie cu fotomodele la Câmpulung, asta sesizează o femeie care a fost recolată pe bulevardul Pardon pentru a-ți înscrie copii într- o astfel de agenție.

„Se întîmplă în Câmpulung, pe bulevardul municipiului, chiar de zilele oraşului. O agenţie de modeling şi publicitate promite marea cu sarea trecătorilor cu copii. După o conversaţie în stradă te bagă într-un birou, într-o curte de pe bulevard, îţi explică la ce ar trebui să participe copilul, prezentări, şedinţe foto, după care îţi fac un contract de înscriere pentru care trebuie să plăteşti 120 de lei.

Bineînteles dacă ai „norocul” să fie doamna directoare acolo (eu am avut) te cheamă într-o altă cameră şi începe să-ţi vorbească despre spoturi publicitare şi alte activităţi la care trebuie să participe copiii (eu am 2). Ca şi garanţie a prezenţei îţi cer 380 de copil, cash nu folosesc cardul. Nu am ajuns să plătesc această sumă enormă pentru că mi-am dat seama ca este o înşelătorie.

Vreau doar să avertizez câmpulungenii, şi nu numai, despre această agenţie care folosește sentimentele părinţilor faţă de copiii lor şi înşală într-un mod dezgustător.”, a precizat femeia despre înșelătorie.

Cei care se ocupă de astfel de recrutări, înfiinţează o societate, având ca obiect de activitate intermedierea în modelling, promovare imagine la TV. Opresc oamenii cu copii pe stradă, le iau datele şi le promit că vor participa la o preselecţie. Organizează ședințe foto și cer sume mari pentru albumul care ar trebui folosit pentru promovarea viitorului fotomodel. După aceea, dispar.

Nu toate agențiile procedează, însă, în acest fel. Este bine să citiți contractul pentru a nu deveni victima unei înșelătorii.

”Înainte de a semna un contract toți cetățenii trebuie să citească cu mare atenție toate condițiile și clauzele stipulate în acest contract. Abia după aceea pot să se angajeze într-o astfel de colaborare civilă.

Trebuie să se documenteze despre firmă înainte de a-și furniza datele cu caracter personal, pentru că, în momentul în care au semnat contractul, sunt angajați într-o înțelegere de natură civilă”, a precizat Mădălin Zamfir purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș.

Realitateadearges.net