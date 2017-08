În ce zodie s-a născut FEMEIA PERFECTĂ. Dacă o ai alături, îţi va lumina viaţa

Fara indoiala, semnele zodiacale pot dezvalui o multime de lucruri despre caracterul unei persoane. Acest lucru poate fi foarte interesant pentru barbatii care isi cauta o partenera pe termen lung. Pentru ca, nu-i asa, fiecare isi doreste sa aiba alaturi o femeie perfecta, din toate punctele de vedere. Exista oare astfel de femei?

Astrele spun ca exista, trei fiind zodiile in care acestea se nasc:



Scorpion



Nativa Scorpion este si frumoasa, si desteapta, o adevarata bucurie pentru ochi si pentru suflet. Este considerata cea mai sexy femeie din zodiac, intrucat calitatile fizice sunt dublate de o aura misterioasa. Este profunda, magnetica, exotica, nonconformista, pasionala, mereu in cautarea sensului vietii. Este feminina, indrazneata si are un sex-appeal nemaipomenit. Atunci cand se casatoreste, se transforma in femeia de casa care e in acelasi timp si amanta propriului sau sot.



Berbec



Femeia Berbec ii face pe barbati sa-i cada la picioare. E puternica si de neinduplecat si face tot ce ii sta in putinta pentru a-si atinge obiectivele. Are nevoie alaturi de ea de un barbat puternic si curajos, care sa ii mentina mereu aprinsa flacara pasiunii. Are darul de a scoate tot ce e mai bun din omul care se afla alaturi de ea si in acelasi timp va face totul pentru el. E un lider, o castigatorare si asteapta de la partenerul sau un caracter puternic si multa determinare, ceea ce ea insasi detine.



Rac



Femeia nascuta in zodia Rac este capabila de o iubire uriasa, de emotii intense fata de partenerul lor. Dragostea ei este neconditionata si va face tot ce-i sta in putinta pentru a-l face fericit pe barbatul iubit. Este genul de femeie care transforma casa intr-un camin, facand-o sa fie locul cel mai confortabil, in care te intorci mereu cu drag. E o bucatareasa exceptionala, bucurandu-i pe cei dragi cu preparate delicioase. Este o sotie dedicata, o mama iubitoare, dar si o iubita pasionala, scrie ele.ro.