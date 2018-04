În ce afecţiuni este recomandat consumul de orz verde

Orzul verde (Hordeum vulgare), ca planta cu efecte remarcabile asupra organismului, a fost folosit in medicina traditionala a mai multor popoare din Europa si Asia indepartata, inca din antichitate.

Prin urmare, in acelasi timp purificator, dar si tonic, sucul de orz verde este utilizat cu succes ca remediu principal sau ca adjuvant (in bolile grave) in urmatoarele afectiuni:



Boli ale aparatului digestiv: stomatita, anorexie, gastrita, ulcer, pancreatita (adjuvant), colita. Cazurile de gastrita si ulcer raspund favorabil foarte rapid la administrarea de suc sau de pulbere diluata in apa.



Boli hepatice: hepatita virala, adjuvant in ciroza, colecistita. In cazul bolilor hepatice tratamentul se deruleaza in general pe o perioada mai lunga de timp (de ordinul lunilor de zile), in care este necesara respectarea stricta a dietei si folosirea plantelor cu efecte de tonifiere si decongestionare hepatica, scrie bzi.ro.



Afectiuni cardio-vasculare: cardiopatie ischemica, ateroscleroza cerebrala, infarct miocardic, hiper si hipotensiune arteriala, hemoroizi, ulcere varicoase, tromboflebite.