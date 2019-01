In 2019, cumpara-ti laptop direct de pe Amazon, din Romania! Lista de oferte

Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

Amazon – Laptopuri

Va recomandam sa aruncati o privire peste preturile laptopurilor ce se regasesc in ofertele celor de la Amazon. Gasiti destule configuratii interesante care nu sunt accesibile pietei din Romania. COmparati preturile si alegeti cele mai bune variante pentru voi. Lista cu preturi este AICI.

Amazon este cel mai puternic retailer online din lume, este un colos american ce a intrat deja si pe piata din Europa. Desi site-ul are mai multe variante, va puteti conecta cu acelasi cont pe oricare dintre ele. Noi va recomandam sa folositi interfata britanica a site-ului deoarece scutiti comanda de cateva taxe in plus fata de interfata americana. Puteti visita site-ul accesand URMATORUL LINK.

Amazon este recunoscut drept cel mai mare magazin online din lume. Desi originea sa este americana, comenzile pot fi plasate inclusiv din Romania. Mazinul online detine mai multe website-uri, cu terminatii diferite si in limbi diferite. Noi va recomandam amazon.co.uk, varianta magazinului online din Marea Britanie si avem si un motiv bine intemeiat pentru care facem asta: daca veti comanda produsele de acolo scapati de taxele de vama si de transport de dincolo de Ocean, taxe pe care le platiti pentru varianta americana a magazinului online.

Cum poti comanda de pe Amazon din Romania

Primul pas daca vrei sa comanzi de pe Amazon de pe teritoriul Romaniei este sa iti faci un cont pe site-ul celui mai mare magazin online din lume. Nu este deloc complicat, trebuie sa completati doar numele real, adresa de e-mail, o parola pentru contul de Amazon si gata. Din pacate nu exista optiunea de a va loga cu ajutorul contului de Facebook, asa cum exista de exemplu la magazinul eMAG, insa dupa ce va completati cele cateva date personale, browserul web va retine oricum parola si userul de conectare.

Cum comanzi de pe Amazon, din Romania, si cum platesti

Dupa ce ti-ai facut contul de Amazon, urmeaza sa iti setezi si card-ul bancar pe care o sa il utilizezi pentru platile tale. Nu trebuie sa fie vreun card deosebit, trebuie doar sa poata efectua plati online, lucru pe care aproape orice card il poate face in ziua de astazi. Din pacate nu toate produsele pot fi comandate din Romania, iar acest lucru va fi afisat inainte de a face plata, pe site, in dreptul produsului. Stai linistit, nu exista riscul sa platesti si sa ti se spune abia dupa aceea ca produsul nu poate fi livrat in Romania.

Cat costa livrarea Amazon in Romania

Ai doua solutii de livrare pentru produsele comandate de pe Amazon, in Romania. Livrarea Standard este intre 5 si 8 zile si costa 7.5 euro, standard, plus 2.5 euro pe fiecare kilogram. Puteti simula o comanda pentr un produs oarecare si asa puteti vedea costul real al transportului.

O alta posibilitate de livrare de la Amazon este cea expres care dureaza intre 2 si 4 zile si costa 12 euro plus 4 euro pe kilogram. Cu toate astea, timpii de livrare sunt doar indicativi, e posibil ca Amazon sa aiba nevoie de mai mult timp pentru a livra un anumit produs in Romania.

Daca intrati in contul vostru de Amazon veti putea verifica in orice moment unde se afla expedierea.