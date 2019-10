Traficanți de droguri, prinși cu focuri de armă, în Jilava: doi răniți, între care o polițistă

Traficanți de droguri, prinși cu focuri de armă, în Jilava: doi răniți, între care o polițită

Politistii au fost nevoiti sa traga focuri de arma, marti seara, pentru a prinde niste traficanti de droguri in comuna Jilava, din judetul Ilfov.

Potrivit DIICOT, procurorii, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, au organizat o actiune de prindere in flagrant a patru persoane, cu varste cuprinse intre 20 si 23 de ani, din Bucuresti si judetul Ilfov, suspectate de trafic de droguri.



Drept urmare, un barbat de 23 de ani din Bucuresti a fost surprins in timp ce comercializa 600 grame de canabis.







"In timpul actiunii de prindere in flagrant, pentru a-si asigura scaparea, unul dintre suspecti, in varsta de 21 de ani, din localitatea Jilava, in timp ce conducea autoturismul propriu, a lovit in mod intentionat un autovehicul stationat, care a acrosat o politista din cadrul B.C.C.O. Pitesti aflata in dispozitivul de prindere. Aceasta nu a suferit vatamari corporale grave si nu a solicitat ingrijiri medicale", relateaza DIICOT.



Pentru a-l prinde pe suspectul care a fugit cu masina, "a fost folosit armamentul din dotare, cu respectarea prevederilor legale, fiind trase mai multe focuri de arma, atat in plan vertical, cat si catre autovehiculul vizat. Cel in cauza nu a fost ranit".



Totodata, pentru prinderea unui alt suspect, de 22 de ani, din Bucuresti, "care a incercat sa fuga de la locul faptei neraspunzand somatiei politistilor si focului de avertisment tras in plan vertical, a fost necesara executarea unui foc de arma, acesta fiind ranit la piciorul drept".



Acesta a fost dus la Spitalul Bagdasar Arseni, din Capitala. Ceilalti au fost retinuti pentru 24 de ore si dusi la audieri, pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si complicitate la trafic de droguri de risc.