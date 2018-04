Importanţa unor anvelope de calitate (P)

Anvelope de vară

Autoturismul pe care il folosim zilnic pentru a ne deplasa rapid in diferite locuri are nevoie de o intretinere regulata pentru a functiona in parametrii optimi si pentru o siguranta ideala.

Anvelopele reprezinta o componenta esentiala, fara de care masina nu ar putea rula, insa nu primesc intotdeauna atentia necesara. Astfel, multi soferi aleg sa conduca cu anvelope in stare precara, adesea nepotrivite pentru sezonul respectiv sau cu defecte majore precum galme. Anvelopele sunt singurul si cel mai important contact pe care masina il are cu carosabilul, prin urmare starea lor influenteaza foarte mult calitatea si siguranta condusului.

Va recomandam sa verificati cu atentie setul de anvelope inainte de a le remonta pe masina, pentru a fi siguri ca sunt intr-o stare buna pentru a rula cu ele in siguranta. In unele cazuri, chiar daca ati rulat cu vechiul set doar un sezon, anvelopele pot prezenta urme majore de uzura si au nevoie sa fie schimbate cu un set de anvelope vara noi. Ca trebuie sa urmariti la anvelope inainte de montaj:

- gradul de uzura

Fiecare profil are pe banda de rulare marcaje de uzura speciale. Cand uzura benzii de rulare ajunge la acele marcaje, se recomanda sa montati un set de anvelope noi, anvelopele respective fiind uzate pana la limita, iar performantele si siguranta condusului vor avea de suferit

- tipul de uzura

Daca depistati o uzura pronuntata pe o parte a profilului, aceasta este un semn ca aveti probleme cu sistemul de directie. Dupa ce refaceti directia, se recomanda sa montati anvelope auto noi cu profil neuzat, pentru ca profilul vechi uzat excentric doar pe o parte poate afecta din nou directia, afectand modul in care vireaza masina.

- starea flancului

In timp, datorita socurilor mecanice suferite la rulare, pot aparea galme sau rupturi are flancului care maresc puternic riscul de explozie al anvelopei. Daca depistati deformari importante pe flanc, se recomanda inlocuirea anvelopei pentru a evita riscul unui accident din cauze unei explozii.

- tipul de profil

Legislatia auto in vigoare stipuleaza ca sunteti obligati sa aveti acelasi tip de profil pe o axa a masinii. Prin urmare, profilul de pe stanga trebuie sa fie acelasi cu cel de pe dreapta, in caz contrar, fiind suscepitibili de o amenda si retinerea talonului. In cazul ca aveti un vehicul cu tractiune integrala, este nevoie sa aveti acel tip de profil si cu acelasi grad de uzura pe toate cele 4 roti. In caz contrar, diferentialul poate sesiza diferenta de inaltime de profil ca fiind o inclinatie de panta si sa se uzeze mai intens intr-o perioada scurta de timp

- dimensiunea anvelopelor

Fiecare autoturism poate functiona cu cu mai multe dimensiuni de anvelope auto, recomandate de producatorul auto. Daca aveti montate anvelope mai mari decat necesarul, performanta masinii poate avea de suferit.

Concluzie stare anvelope

Prin urmare, chiar daca aveti anvelopele cumparate recent, pot aparea intr-un timp scurt uzuri pronuntate atat din cauza folosirii nepotrivite cat si din cauza unor socuri mecanice (gropi, borduri,etc) care vor face setul de cauciucuri auto nefolosibil si va vor pune in situatia de a cumpara cauciucuri noi.

Va recomandam sa alegeti doar anvelope noi si nu «second hand». Cele la mana a doua pot avea deformari sau nereguli ce scapa la inspectia vizuala insa care se pot manifesta in scurt timp dupa ce le montati pe masina. Va recomandam sa alegeti calitatea, respectiv alegeti anvelope noi.