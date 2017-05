Implantologul român care străbate Europa pe bicicletă a parcurs Corsica – Sardinia – Sicilia Tour

Implantologul român Sorin Găgeanu apreciază că mersul pe bicicletă înseamnă mai mult decât atât, după periplul lui prin Europa. El consideră că plimbarea cu bicicleta este și o călătorie inițiatică spre interior, plină de energie.

În 2015, implantologul Sorin Găgeanu a pedalat pe bicicletă 1400 km pe ruta Bruxelles – Malmo. Pentru asta el a traversat 5 țări în 15 de zile, după ce a călătorit cu 2 avioane, un feribot și 2 trenuri. În 2016, Sorin Găgeanu și Andrei Rozescu au parcurs pe bicicletă 2400 km în 36 de zile în Turul Marii Britanii. Iar pentru asta au trecut prin 10 țări, în care au poposit la 21 de gazde și au schimbat 9 feriboturi și 3 avioane.

În acest an, în intenția de a străbate Europa pe bicicletă, Sorin Găgeanu și Andrei Rozescu au reușit să facă Sardinia – Corsica – Sicilia Tour, într-o expediție plină de energie și aventură.

“Parasim coasta si intram in munti. Avem parte de ceva catarari serioase si o coborare pe masura…. Urmeaza un drum scurt pana la ferry, ne imbarcam si in 3 ore si un pic coboram in Corsica… Strangem cortul si sa ne urnim pe la ora 13.30, visand ca poate exista o posibilitate sa plecam cu o barca ceva din acel superb Porto… Telefonul lui Andrei este calcat de o masina si supravietuieste… Cu toate acestea Corsica tine sa fie aspra cu noi si de da un vant continuu de fata, pe care Sorin il gestioneaza aproximativ 100 km dupa care Andrei vine sa duca trena. Azi am mers in format ciclistic…Pe la ora 6 ajungem, intr-unul din cele mai vibrante, salbatice si frumoase locuri din lume… Plaja San Benedettu din Porto Vechio…unde ne asteapta cu un peste prajit DELICIOS….Andrei a dat cu drona de un copac…draga de ea a supravietuit….Facem un tur al plajelor in jur…si ne BUCURAM de tot….Ne trezim cu noaptea in cap…ca sa ajungem sa vizionam live prima etapa din Centenarul Giro d’Italia. Coboram in Santa Teresa Gallura… unde Sorin face un mic atac de panica la simtirea emotiilor Giro d’Italia…Ii asteptam cu sufletul la gura pe ciclisti…care trec atat repede incat nici nu stim cand s-a terminat… Amandoi ne-am bucurat ca punem din nou fundul in sa...Palermo este un oras care parca te acapareaza…cu relele si bunele lui…In drumul nostru de iesire (Palermo este un oras cu multe strazi paralele si sensuri unice) orasul parca nu ne lasa sa iesim din el…sensurile unice nu ne permiteau sa iesim din oras…Incepem ziua cu o balaceala in piscina campingului… Ne lungim foarte mult..si intr-un final strangem bagajele si plecam spre Cefalu…un orasel antic, superb, care a fost locul de plecare al etapei a 4 din Giro d’Italia… Avem parte de niste peisaje superbe pe coasta de nord a Siciliei. Suntem mangaiati de un usor vant de spate, chinuiti de urcusurile si coborarile de pe drum (1000 m diferenta de nivel….Vedem doua orasele ca niste caciuli deasupra unor dealuri….intindem cortul pe plaja la 10 m de apa… Destinatia noastra este Messina, dar ne-am conectat la prezent in asa fel incat nu prea conteaza unde ajungem... In putin timp incepe o furtuna cu tunete fix in directia in care ar fi trebuit sa ajungem noi. Ce inseamna sa te conectezi cu natura, vremea, prezentul…. inchidem ziua uscati si fericiti”, sunt doar câteva din spicuirile celor doi temerari români, postate pe https://www.facebook.com/ArtisticBike/?fref=ts.