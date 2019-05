Impactul devastator pe care aerul din București îl are asupra ta! Specialiștii au dat verdictul

Plămânii și gradul nostru de inteligenţă sunt afectate de aerul tot mai poluat pe care suntem nevoiţi să îl respirăm. Iar în București poluarea a atins deja cote alarmante, fără să fie nicio soluție venită la nivel de administrație locală. În acest sens mai multe studii demonstrează că situația este cu mult mai gravă decât ai crede. Și trebuie să acționăm repede.

„Poluarea aerului constă în contaminarea pe scară largă, de multe ori invizibilă de bioaerosoli nocivi care conţin polen, spori, particule şi substanţe toxice. Poluanţii pot fi derivate din surse naturale sau pot fi provocaţi de activitatea omului", explică profesorul Jacques Reis, conducătorul Grupului de Lucru de Medicină a Mediului al Federaţiei Mondiale de Neurologie.

Poluarea distruge inteligenţa

Un studiu realizat de o echipă de cercetători din China arată că poluarea aerului este strâns legată de diminuarea capacităților cognitive. Cu alte cuvinte, poluarea aerului reduce inteligența, ceea ce înseamnă că aerul toxic are mai multe efecte nocive asupra sănătății tale fizice.

Cu cât inhalăm mai mult aer poluat, cu atât abilităţile verbale scad, ne atrag atenţia cercetătorii chinezi. Exprimarea devine mai greoaie, conexiunea între sensurile cuvintelor se face mai greu. Nici cu matematica nu se descurcă mai bine cei care respiră aer toxic.

„Efectul este mai grav pentru persoanele în vârstă, în special pentru cele de peste 64 de ani și pentru cei cu o studii minime", a declarat Xi Chen, membru al echipei de cercetare. Tot acesta a declarat că dacă calculezi pierderea, impactul asupra acestora ar putea fi de câțiva ani.

Un alt studiu a demonstrat faptul că poluarea aerului afectează și performanțele cognitive ale studenților. Studiul a fost publicat în jurnalul „Proceedings of the National Academy of Sciences" și a analizat testările de limbă și aritmetică din 2010 și până în 2014, la care au participat 20.000 de persoane.

„Cu cât oamenii au fost expuși mai mult timp la aerul poluat, cu atât mai mare a fost diminuarea inteligenței. Capacitățile lingvistice au fost afectate mai mult decât cele matematice, iar bărbații mai mult decât femeile", spun cercetătorii chinezi.

Sursa