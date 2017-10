Incident șocant! Imediat după slujbă, un preot ieșean a pus mâna pe armă şi a tras fără milă

Situație incredibilă în Iași. Un preot a pus mână pe o pușcă de vânătoare imediat după ce a ieșit de la slujbă și a tras. Polițiștii i-au ridicat armă de foc și au întocmit un dosar penal.

S-a întâmplat ziua în amiaza mare, doi câini, unul maidanez, iar altul al unui localnic, fiind ucişi de slujitorul Domnului. De ce? Ei bine, preotul spune că dintr-un motiv bine întemeiat. Părintele a recurs la asemenea gest pentru că animalele din gospodăria sa erau în pericol. Mai mult decât atât, preotul susține că în acea zi o haită de câini ajunsă pe proprietatea sa a fost cât pe ce să atace un bărbat aflat în zona.

"În urma sesizării făcute de către un localnic, polițiștii au deschis un dosar penal pentru uz de armă fără drept și uciderea animalelor cu intenție fără drept. Cercetările în acest caz continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt", a precizat Adina Lupu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de PolitieJudetean Iași, potrivit bzi.ro.

"A fost o problemă delicată. Era o haită de câini în zonă, au ajuns la mine pe teren. Am acolo de toate, ca orice gospodar, găini, curci. Acești câini aduși de prin alte zone mi-au omorât mai multe curci. M-a chemat un băiat care era la animale și mi-a spus că a venit o haită de câini și au sărit la el. Această situație este de ani de zile. Când am ajuns acolo am văzut șase câini. Am tras, iar doi dintre ei... Asta este... Sunt animale, într-adevăr, dar și eu am animale pe care câinii mi le-au omorât. Problema asta cu câinii nu o am doar eu, toți vecinii mei au probleme", a spus preotul Dumitru Chirica.