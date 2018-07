Imaginile înfricoşătoare care te vor bântui! Ce au descoperit într-un conac abandonat în anii '70

Construit undeva în 1930, conacul era, pe bună dreptate, o bijuterie a vremii... Apoi, ceva teribil s-a întâmplat, vraja s-a rupt şi casa a fost părăsită şi lăsată să "putrezească". Recent, mai multe fotografii din interior au fost făcute publice. Urmele trecutului se văd în toate cele 57 de camere... Şi sunt înfricoşătoare!

La doar câţiva kilometri de New York, o relicvă a istoriei a rămas neatinsă de mai bine de 40 de ani... Trecutul inundă, însă, toate 57 de camere...



O serie de imagini care-ţi vor da fiori au fost făcute publice, recent, de către fotograful Bryan Sansivero. Ce vei vedea în ele te va marca...



Construit în anii 1930 şi locuit până în 1970, conacul ridică multe semne de întrebare cu privire la proprietarul care a plătit bani grei pentru a se muta acolo pentru ca, într-o bună zi, să părăsească totul...



Pe lângă cele 57 de camere, conacul dispune şi de un teren de tenis, două baruri, plus o bibliotecă, toate construite în interior.



În ciuda buruienilor care au sufocat faţada casei, intrarea este extrem de impunătoare. O scară dublă adăposteşte un ghiveci impunător în care se presupune că erau plante extrem de rare.



Încă de la intrare, un hol prăfuit începe o poveste desprinsă parcă din filmele de groază. Podeaua, acoperită de pânze imense, a căzut pradă prafului depus de-a lungul timpului. O scară lăsată desfăcută oferă, totuşi, un prim indiciu: se pare că proprietarii erau în plin proces de renovare, când au decis să părăsească pur şi simplu totul...



Într-unul dintre saloane, în faţa şemineului zac abandonate un televizor şi un radio. Într-un alt colţ, o orgă distrusă aproape în întregime atrage atenţia. Din loc în loc se văd flori artificiale care însufleţesc încăperea, cu ultime puteri.



Într-un dormitor se află o măsuţă de toaletă pe care domneşte, şi astăzi, fotografia unei femei care pare să fi fost stăpâna casei. Până şi pantofii sunt în raft, ordonaţi, aşteptând să fie încălţaţi pentru ultima dată...



În birou domneşte haosul: mai multe hârtii zac împrăştiate pe podea, semn că totul a fost părăsit în mare grabă. Pe hol, însă, mai multe scaune sunt înşirate într-o armonie perfectă, aşteptând să fie ocupate.



Până şi dormitorul copiilor păstrează amintirea unor suflete care, odată, luminau casa. Într-un colţ se află un cufăr mare în care se aflau, cel mai probabil, cele de trebuinţă la şcoală. Pe marginea unei canapele, o păpuşă aşteaptă parcă să fie luată iar în braţe. Spre geam, un căluţ balansoar zace în zăpada care a intrat prin geamurile sparte; în josul scărilor a fost abandonat un cărucior pentru copii.



Terenul de tenis, odată mândria acestei case, adăposteşte, în prezent, vechituri: bucăţi de mobilă, butoaie, jucării şi chiar o maşină plină de rugină. Toate stau sub un acoperiş de stică ce sta să cadă.



Nimic nu trădează, însă, misterul conacului: oare ce i-a făcut pe proprietari să fugă şi să nu se uite mai în urmă?

Sursa FOTO