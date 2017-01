Imagini şocante! Crimă horror în Iaşi. Bărbat găsit mort în propria casă, cu capul tăiat în două

O crimă odioasă a avut loc la Iaşi: Trupul neînsufleţit al unui bărbat a fost descoperit într-o baltă de sânge, în casa în care acesta locuia. Cadavrul avea urme de lovituri puternice în zona craniului. La scurt timp după apariţia investigatorilor, un presupus criminal a fost reţinut şi dus la audieri. Anchetatorii încearcă acum să afle mobilul crimei care a înspăimântat o întreagă comunitate, conform bzi.ro.

Trupul neînsufleţit al unui bărbat a fost descoperit ieri după-amiază, într-o localitate din judeţul Iaşi. Acesta era într-o baltă de sânge, iar prima persoană care a văzut cadavrul s-a îngrozit de urmele de violenţă de pe acesta. S-a întâmplat în localitatea Cotu Cornii din judeţul Iaşi, acolo unde întreagă comunitate a rămas şocată de cele petrecute. Cel care a descoperit cadavrul este o rudă a bărbatului.

"Am vrut să merg la el în vizită, este moşul meu şi am vrut să văd ce mai face, pentru că locuim la câteva case distanţă. Imediat cum am deschis uşa, l-am văzut întins pe podea şi nu mişcă deloc. Mi-am dat seama că e mort şi m-am speriat. M-am dus repede la vecinul de peste drum şi l-am anunţat. Nu ştiam ce s-a întâmplat", a povestit Gheorghe Acostoaie, nepot al decedatului.

Victima se numeşte Gheorghe Manea şi avea 61 de ani. Medicii care au ajuns la faţa locului nu au putut face altceva decât să constate decesul. Unul dintre primii vecini care a văzut cadavrul a spus că s-a îngrozit când a văzut urma de tăietură de la nivel cranian pe care o avea trupul neînsufleţit.

"Sunt rudă cu el, m-a sunat cineva şi mi-a spus că a murit. Am venit la el acasă, să văd ce s-a întâmplat. L-am văzut, avea capul crăpat de la o lovitură de topor, se cunoştea clar că l-a lovit cineva cu toporul în cap. Avea şi haină tăiată la mâini şi era plin de sânge", a povestit Ioan Macari, localnic.

Vecinii victimei au mai spus despre acesta că nu avea duşmani, dar nici bani care să atragă răuvoitori, lucru care a stârnit un val de discuţii, mai ales că bărbatul a fost văzut cu câteva ore înainte să moară comportându-se că în orice altă zi obişnuită.

"Chiar astăzi dimineaţă m-am întâlnit cu el. Avea o pâine sub braţ şi când m-a văzut a făcut nişte glume, era bine dispus, de obicei era glumeţ. El era un om foarte liniştit de felul lui, nu se certă niciodată cu nimeni şi nu avea probleme. Era sărac, stătea într-o casă sărăcăcioasă şi nu avea niciun venit. Avea doar o mâna pentru că, acum mai mulţi ani, i-a tăiat-o cineva cu un cuţit. A fost căsătorit mai demult şi are o faţă, dar e plecată la muncă în Italia. El nu avea bani, că să spui că a vrut cineva să-l jefuiască, mai câştigă câte un ban când mai muncea la oameni prin sat, avea un cal şi mai mergea de colo-colo cu el, că să aibă ce mânca", a spus o vecină din sat.

Criminaliştii, procurorii şi medicii legişti care au făcut cercetări la faţă locului au adunat indicii care i-au îndrumat imediat către principalul suspect: Marin Teleman, localnic în vârstă de 55 de ani, prieten de pahar al victimei. Acesta a fost reţinut şi audiat toată noaptea de poliţişti.

Un câine de urmărire a fost folosit în anchetă, pentru a da de urmă criminalului. Marin Teleman a fost găsit de poliţişti în propria casă, la nici un kilometru distanţă de locul crimei. Toporul acestuia avea urme de sânge, iat papucii săi erau şi ei murdari de sânge. Acesta le-ar fi spus anchetatorilor că a tăiat găini şi acolo s-a murdărit.

"O fată a spus că l-a văzut pe Marin Teleman cum mergea cu un topor în mâna pe drum. Nu ştiu ce s-a întâmplat între ei, dar erau prieteni, se întâlneau şi mai beau câte un pahar împreună. Marin Teleman a făcut mai multe prostii de-a lungul timpului. Fură găini, mie mi-a furat şi un bol de brânză recent, era hoţ, iar când se îmbată mai făcea şi scandal uneori. Este păcat ce s-a întâmplat, pentru că Manea Gheorghe chiar era un om bun la suflet şi nu a făcut nimic rău niciodată, iar pe lângă asta mai era şi necăjit, fără o mână", a mai povestit o vecină a victimei.

Cel mai probabil, motivul crimei a fost un împrumut de bani pe care victima l-a făcut de la Marin Teleman. Acesta din urmă ar fi venit în cursul zilei de ieri acasă la Gheorghe Manea, să îşi recupereze banii, însă acesta nu avea de unde să îi restituie, motiv pentru care s-ar fi ajuns la această crimă îngrozitoare.