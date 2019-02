Imagini senzaționale cu Hagi! "Regele" împlinește 54 de ani

Gica Hagi la Steaua, in 1989. Arhiva: Cristian Otopeanu

Gică Hagi împlineşte astăzi 54 de ani. Cu acest prilej, realitatea.net scoate la lumină mai multe imagini rare cu Hagi, unele în premieră.

POVESTEA FOTBALISTULUI GICĂ HAGI

Gică Hagi a început fotbalul la Farul Constanţa. Era aprilie 1975, când antrenorul Iosif Bukossi l-a luat în primire pe Hagi, care la acel moment avea 10 ani. Un an mai târziu, "Regele" evolua deja în prima lui competiţie importantă, "Cupa Speranţelor". După încă doi ani, în 1978, Hagi a fost legitimat la Farul Constanța.

În 1980, Hagi a intrat în cel mai de succes proiect fotbalistic al acelor ani dedicat tinerilor: "Luceafărul", care era, de fapt, echipa naţională de juniori.

În 1982, la vârsta de 17 ani, 7 luni şi 6 zile, Gică Hagi a debutat în Divizia A (vechea denumire a Ligii I), în partida SC Bacău - Farul Constanţa 3-0.

După numai un an, pe 19 august 1983, Hagi debuta la echipa naţională, în partida Norvegia - România 0-0. Selecționer era Mircea Lucescu.

În 1983, Hagi s-a transferat la Sportul Studenţesc, echipa lui Nicu Ceaușescu, unul dintre copiii fostului dictator Nicolae Ceaușescu. Prin jocul său spectaculos, bazat pe driblinguri și pe șuturi precise din afara careului, "Regele" a intrat în atenția "granzilor" României.

În iarna 1986-1987, Steaua, club condus din umbră de Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al lui Nicolae Ceaușescu, reușește să îl transfere pe Hagi, sub formă de împrumut.

Pe 24 februarie 1987, Steaua cucerea al doilea trofeu european din istoria sa, Supercupa Europei, după 1-0 cu Dinamo Kiev. Unicul gol a fost marcat chiar de Hagi.

La finalul sezonului 1986-1987, Hagi nu a mai revenit la Sportul Studențesc, cum era trecut în acte, şi a rămas la Steaua, de unde a început ascensiunea sa fotbalistică.

Cifrele carierei lui Hagi la Steaua sunt absolut fabuloase:

- 3 sezoane si jumatate (1987-1990)

- 97 de meciuri si 76 de goluri in campionat

- 21 de partide si 12 goluri in cupele europene

- 3 titluri de campion (1987, 1988, 1989)

- 2 Cupe ale Romaniei (1987, 1989)

- a evoluat in finala Cupei Campionilor (1989)

- castigator al Supercupei Europei, in care a marcat golul victoriei (1987)

În 1990, Hagi s-a transferat în Spania, la Real Madrid, iar Steaua a primit aproximativ 4 milioane de dolari.

La Real Madrid, Hagi a jucat în perioada 1990-1992, reușind să marcheze 19 goluri în 64 de meciuri. Golul de la jumătatea terenului din partida Osasuna - Real Madrid este considerat un moment de vârf al carierei lui Hagi în Primera Division.

Apoi, intrată într-un con de umbra, cariera lui Hagi a fost "resuscitată" de antrenorul care l-a selecţionat prima oară în echipa naţională, Mircea Lucescu. Astfel, Hagi a îmbrăcat tricoul Bresciei în perioada 1992-1994.

Pentru "Rege" a urmat Barcelona: 1994-1996, 7 goluri în 36 de meciuri.

Apoi, între 1996 şi 2001, Hagi a ales să joace pentru Galatasaray Istanbul. În tricoul "Cim-Bom"-ului, Gică Hagi a jucat 167 de meciuri şi a înscris 78 de goluri. Hagi a strâns patru titluri de campion şi două Cupe ale Turciei, o Cupa UEFA şi Supercupa Europei. Galatasaray a fost clubul de unde Hagi s-a retras din fotbal.

Cu echipa națională, Hagi a participat la trei ediţii ale Campionatului European (1984, 1996 şi 2000) şi la trei ediţii ale Campionatului Mondial (1990, 1994 şi 1998).

În 1994, Gică Hagi a ieşit pe locul patru în ancheta anuală a revistei France Football, cea care acordă Balonul de Aur.

La finalul lui 1999, Hagi a fost desemnat fotbalistul român al secolului, iar pe 24 aprilie 2001, i s-a organizat un meci festiv de retragere, numit Gala Hagi.

