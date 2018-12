Imagini rare pe o plajă din Thailanda. Turiștii au privit cum se formează patru vârtejuri de apă.

Coloanele de apă, înalte de cativa zeci de metri, s-au format in larg, in timp ce nori grosi de furtuna se aduanu pe cer. Din fericire, trombele marine nu s-au apropiat de uscat si s-au dizolvat dupa cateva minute.

Fenomenul meteo, despre care meteorologii spun ca este unul normal in sezonul ploios, in special in zonele tropicale, a fost surprins de turistii care se aflau la plaja.

Oamenii spun ca este pentru prima data cand vad formandu-se concomitent patru trombe marine.