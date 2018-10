Imagini incredibile la Spitalul Alexandria: Asistentele mănâncă seminţe, pacienţii aşteaptă ajutor

Infirmiere de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria au fost filmate în timp ce mâncau seminţe şi povesteau în UPU, în timp ce pacienţii aşteptau să primească ajutor. Conducerea unităţii medicale spune că a verificat cazul şi nu se confirmă acuzaţiile, asteptând o plângere pentru a face anchetă.

Aflată la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Teleorman, o tânără a filmat infirmierele în timp ce spărgeau seminţe şi povesteau, în timp ce pacienţii aveau nevoie de ajutor.

Intrigată de comportamentul angajatelor unităţii medicale, tânăra a postat imaginile pe facebook.

„Scriu la această oră, pentru că n-am mai suportat nesimţirea şi nepăsarea din Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria. În timp ce pacienţii erau pe paturile de urgenţă, de la camera de gardă, aşteptând de minute bune (45 min) ca cineva să vină să le schimbe perfuziile ce erau terminate, ce făceau asistentele noastre? Vă spun eu: erau împărţite în două grupuri, unele stăteau de poveşti şi râdeau de mama focului, iar altele mâncau seminţe!", a scris tânăra pe Facebook.

Aceasta redă şi o discuţie dintre angajatele spitalului: „După aproximativ o oră, una din asistente a trecut pe lângă patul unui pacient şi a strigat către o altă asistentă: Ce faci cu ăsta? Că i s a terminat perfuzia, îi vine sângele înapoi în perfuzie! Ea răspunde (foarte deranjată că a fost întreruptă din mâncatul seminţelor): Ăla gras? Lasă-l (...) că a adormit!”.

Contactat de corespondentul MEDIAFAX pentru a-şi exprima punctul de vedere cu privire la acest fapt, directorul Spitalului Judeţean din Alexandria, Alexandru Dobre, a spus că este vorba de personal auxiliar care spală bolnavii şi că acestea mâncau, de fapt, covrigi, dar nefiind vorba de o sesizare oficială, ancheta s-a închis în acest punct.

„Astăzi (miercuri – n.r.) am văzut şi eu filmarea. Am verificat. Nu mâncau seminţe, mâncau şi ele nişte covrigi. Am vorbit cu şefa de secţie, n-a fost nicio problemă nu ştiu ce să vă zic. Eu am citit la comentarii despre asta. Dar am verificat, nu mânca nimeni seminţe. Măsurile le-am luat, a fost chemată toată tura care era de serviciu, au fost întrebate, n-a fost nicio problemă. Pe filmare nu apare nimic din ce comentează doamna aia pe Facebook. Doamna poate să vină, să facă o plângere. Chiar nu îmi place", a spus Dobre.