Imagini HORROR dintr-un spital de psihiatrie din Cluj: "Un infern al mizeriei"

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a făcut publice mai multe imagini de la Spitalul de Boli Psihice Borșa din județul Cluj, administrat de Consiliul Județean Cluj.

În fotografiile postate se vede clădirea insalubră, dar şi saloanele unde sunt înghesuiţi pacienţii cu probleme psihice, scrie realitateadecluj.net. Mai mult, deputatul a susținut că într-un singur salon sunt internaţi 22 de bolnavi.



"Am vizitat astăzi Spitalul de Boli Psihice Borșa din județul Cluj, administrat de Consiliul Județean Cluj, condus de Alin Tișe!







Nu am văzut așa ceva niciodată, nicăieri, în niciun film horror!



179 de bolnavi cu probleme psihice înghesuiți în camere insalubre, într-o clădire veche de 200 de ani, retrocedată Bisericii Reformate de către moștenitorii familiei Banffy.



22 de bolnavi într-o cameră.



Un infern al mizeriei cu neputință de descris în cuvinte.



Voi reveni cu imagini video din această Casă a Ororilor unde, statul român, își bate joc de bolnavi de peste 60 de ani!



Nu vă puteți imagina ce infern am găsit! (...)



Adevărul descoperit este unul crunt, dureros, năucitor, bolnavii psihici din România sunt tratați mai rău ca animalele.



Nu am văzut în viața mea atâta mizerie și dezumanizare.



Personalul acestui infern al groazei lucrează în condiții extreme, sunt adevărați eroi.



Am vorbit și cu doamna manager, am simțit îngrijorare în vocea ei, mi-a mărturisit că de 12 ani se chinuie să schimbe lucrurile, cu eforturi uriașe", scrie deputatul, pe Facebook.