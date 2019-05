Imagini dramatice. Românii din diaspora, din nou umiliți la secțiile de vot. Apelul lui Iohannis

Românii din străinătate au fost umiliți și de această dată la vot. După ce au stat ore bune la coadă, ușile secțiilor de votare li s-au închis în nas din nou, la fel ca în 2014. Ministrul de Externe, Theodor Meleșcanu, a plătit cu funcția atunci. Acum nu are de gând să facă același lucru.

Au fost imagini șocante la Haga, în Olanda. Românii, revoltați că nu li s-a mai permis să voteze, au încercat să spargă ușa ambasadei cu o bucată de lemn. Imediat a fost chemată poliția, iar scutierii i-au îndepărtat pe români din zonă după ce i-au bruscat și lovit.

Mii de români s-au așezat la coadă și la Londra. Scandal a fost şi în al doilea cel mai mare oraş din Anglia, Birmingham.

Cozi au fost şi în capitala Franţei, Paris, în ciuda faptul că numărul de secţii a fost dublat faţă de 2014, de la 2 la patru.

Și la Belfast, în Irlanda, a fost extrem de aglomerat în fața secției de votare. La Copenhaga a existat o singură secţie, la Ambasadă, iar coada s-a întins pe două străzi.

În Nurnberg, românii au venit în număr atât de mare încât au blocat trotuarele. Și la Zürich, în Elveția, românii au fost nevoiți să stea la coadă.

Și la Milano, oamenii au stat la coadă încă de la primele ore ale zilei. În Coslada, lângă capitala Spaniei, două mii de oameni au aşteptat în soare pentru a vota.

Petiție pentru demiterea lui Meleșcanu

O petitie online prin care se cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, a fost initiata de Declic, duminica, dupa ce mii de romani din diaspora nu au putut sa voteze din cauza proastei organizari de la Bucuresti. In cateva ore, peste 60.000 de oameni au semnat petitia si numarul acestora creste de la un minut la altul.

"Cerem demisia pentru sabotarea, inca o data, a romanilor de peste hotare si a dreptului acestora de a vota. Va indemnam sa va dati demisia urgent, pentru ca sunteti incompetent", transmit initiatorii petitiei "Teodor Melescanu - DEMISIA!".

Acestia amintesc ca tot Melescanu era ministru si la alegerile 2014, cand la fel s-a intamplat in diaspora.

Mii de romani nu au reusit sa voteze duminica in diaspora pentru alegerile europarlamentare, desi unii au stat ore in sir la coada.

Meleșcanu și-am atins limitele

Meleșcanu a spus duminică că România și-a atins limitele în ceea ce privește capacitatea de organizare a votului din străinătate și a explicat că este nevoie de introducerea votului prin corespondență sau vot electronic.

”Am dublat numărul secțiilor de votare. Din punctul meu de vedere am făcut tot ce era posibil pentru a le da posibilitatea românilor să-și exprime votul. Și acasă, și în străinătate participarea foarte largă ne-a contrazis toate estimările. În străinătate s-a stat cam 2 ore în medie, dar am văzut și în România că s-a stat la coadă. Și la New York unde am votat eu s-a stat circa 40 de minute la vot. Din punctul meu de vedere ne-am atins limitele pentru modul în care putem noi asigura votul în străinătate. Nu poți să faci față cu resurse limitate unui val foarte mare de români.

Este explicit nevoie de o nouă legislație, indiferent că este vorba despre vot electronic sau vot prin corespondență.

Nu avem resursele materiale și umane pentru a acoperi un val mare de cetățeni care vin la vot.”, a spus Teodor Meleșcanu, la Antena 3.

Apelul lui Iohannis

Președintele Klaus Iohannis a criticat organizarea haotică a votului din străinătate.

”Este inacceptabilă bătaia de joc a autorităților la adresa românilor din diasporă. Românii au fost supuși unor noi umilințe din cauza unor guvernanți incapabili să înțeleagă că rolul lor este să fie în slujba cetățeanului.

Cer să ia măsuri astfel încât românii din diaspora să poată vota în condiții normale”, a spus Iohannis.