Imagini deosebite de la OSCAR 2018 cu actriţă care a venit îmbrăcată în aceeași rochie ca în 1962

OSCAR 2018

Rita Moreno a fost una dintre cele mai apreciate apariții la gala premiilor Oscar 2018. Actrița în vârstă de 86 de ani a avut și o ținută spectaculoasă, însă deja cunoscută. Ea a venit îmbrăcată în aceeași rochie pe care a purtat-o și la ediia din 1962, când a luat premiul Oscar pentru West Side Story.

Rita Moreno, în vârstă de 86 de ani, a fost extrem de apreciată de internauți pentru alegerea sa.

Rita Moreno este una dintre cele 12 persoane care au câștigat Emmy, Oscar, Grammy și Tony.

The Shape of Water a fost marele câștigător al premiilor Oscar 2018. Pelicula a câștigat la categoria „cel mai bun film” la cea de-a 90-a ediție a premiilor acordate de Academia americană de Film. The Shape of Water a câștigat patru premii Oscar, având cele mai multe nominalizări, respectiv 13. Pe lângă Oscarul pentru „cel mai bun film”, pelicula a mai câştigat statuetele pentru cea mai bună scenografie, cea mai bună coloană sonoră şi cel mai bun regizor. Producţia a avut în total 13 nominalizări la premiile Academiei americane de film.