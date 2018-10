Imagini bizare: cunoscut politician, în biserică, anunță că vine din viitor și cheamă la referendum

Mihail Neamțu, un membru PNL puternic implicat în campania pro-referendum, a apărut duminică în hainele unui cântăreţ la strană, la biserică, ţinând un discurs în care îi îndeamnă pe oameni să meargă să voteze la referendumul pentru redefinirea familie.

"Am fost în San Francisco, am fost în Los Angeles, am fost să mă închin şi la moaştele Sfântului Ioan Maximovici şi totuşi în acea lume unde există oameni care stau drept în faţa lui Dumnezeu se produc schimbări radicale. Despre aceste schimbări radicale vreau să vă vorbesc. Cu alte cuvinte, iubiţi credincioşi, vin din viitor şi am o veste nu tocmai bună. Viitorul nu arată foarte bine, dacă noi nu ne implicăm, pentru că astăzi după ce experimentele dureroase ale comunismului au sfârşit, (...), unii ideologi s-au gândit să nu mai atace frontal această problemă, ci s-o atace indirect. Nu se mai ocupă de mijloacele de producţie, aşa cum erau înţelese odinioară, ci se ocupă de distrugerea unor instituţii organice care nu au nevoie de existenţa statului ca să funcţioneze, cea mai importantă instituţie fiind familia". a afirmat Mihail Neamţu, membru al organizaţiei PNL Sector 1, notează Mediafax.

Aceasta a adăugat că românii şi-au câştigat libertatea la Revoluţie pentru a putea fi liberi să îşi crească copiii în spiritul valorilor creştine.

"Iată-ne acum la 30 de ani de la Revoluţie când ideea de libertate de expresie e contestată. Ori ce este, iubiţi credincioşi, dacă nu un exerciţiu de libertate. Ce anume au avut în minte tinerii de la Timişoara, Lugoj, Arad, Sibiu, Cluj şi Bucureşti între 17-21 decembrie 1989 dacă nu libertatea. De ce am vrut să scăpăm de regimul odios al lui Nicolae Ceauşescu dacă nu să fim liberi să ne învăţăm copiii valorile noastre creştine în şcoli şi în spaţiul public ca şi acasă. Ori astăzi ni se spune că un asemenea exerciţiu de libertate e de fapt un exerciţiu, atenţie, de discriminare", a completat liberalul în discursul său.