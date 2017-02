Imaginea zilei vine de la NASA: cum arată Veneţia, văzută de pe orbită. Bonus: FOTO cu România

Thomas Pesquet a postat, pe contul său de Twitter, şi o fotografie spectaculoasă cu un râu din România, despre care a crezut iniţial că este din Republica Moldova. Internauţii i-au explicat astronautului că este vorba de Dunăre, cu braţul Sfântu Gheorghe.

Oddly bent river somewhere in Moldavia... people have pointed out it is actually in Romania! https://t.co/qtptmM2KBQ pic.twitter.com/UICweNMACN