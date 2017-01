Imaginea cu care Andreea Marin a emoţionat lumea la cumpăna dintre ani

Andreea Marin

Andreea Marin a ţinut să arate şi publicului că micuţa Violeta este cea care o împlineşte cu totul. Astfel, la miezul nopţii fosta zână a ţinut să-i transmită un mesaj public.

"Fericirea se cantareste in ... clipe. Iar atunci cand le traiesti, le simti atat de pretioase, incat ai da o viata pentru a trai doar acele secunde, inca o data macar, doar atat. In seara asta, la trecerea dintre ani, suntem noi doua. Asa am simtit, asa am vrut. Desigur, oameni ce ne iubesc ne sunt aproape cu inima si cuvantul, chiar daca ei se afla acasa, iar noi hai-hui intr-un alt colt de lume. Dar am vrut sa trecem pragul unui an pe care-l vrem lasat in urma doar noi doua, suflet langa suflet, una pentru cealalta cu totul. Ea mi-a ales tinuta: o rochie simpla, dar cu un imprimeu sugestiv - Audrey Hepburn. Nu sunt genul de fan infocat, doar ca aflandu-i istoria, simt o conexiune, dincolo de timp. Si Violeta stie asta. Dialog neasteptat acum cateva clipe: " Mami, esti tare frumoasa in seara asta. Semeni cu Audrey! E modelul tau?" ; "Multumesc, iubita mea mica, frumos compliment!!!... Dar sa stii ca e tare greu sa atinga cineva stralucirea ei in toate aspectele vietii, chiar daca acel cineva e mamica ta..." ( n-are rost sa mai spun ca mi-au dat, pe loc, lacrimile, nu-i asa? Si incep sa-i povestesc pe scurt despre Audrey, despre talentul ei, delicatetea si puterea sa, calatoriile in jurul lumii pentru a ajuta copiii saraci...) "Pai vezi ca am dreptate? Mami, eu nu vorbesc de premii, succes in cariera sau frumusetea vazuta pe dinafara. Tu esti atat de frumoasa in interior! Asta e tot ce conteaza! "... Clipa aceea de fericire de care va vorbeam. Dincolo de care da, nimic nu mai conteaza. As putea spune stop acum, aici, fara nici macar un regret. As pleca ...fericita!", a scris Andreea Marin pe Facebook.