Imagini uluitoare, surprinse pe cer: un nor în formă perfectă de OZN, deasupra unei staţiuni montane

Un nor în formă de OZN a fost fotografiat în zona resortului de ski Duved din Suedia.

Formaţiunea bizară a fost surprinsă în numeroase imagini, o mulţime de internauţi glumind şi spunând "până şi marţienii îşi doresc să petreacă o zi pe schiuri", scrie The Local.



Experţii au şi o explicaţie pentru forma neobişnuită a norului: e vorba de un nor lenticulr, care se formează deasupra crestelor muntoase atunci când aerul e forţat să se ridice când atinge zone mai joase. Pe măsură ce se răceşte, aerul condensat ia forma unui nor. Şi, din pricina formei bizare, sunt deseori confundate cu OZN-urile.