Agenții ordinului secret Illuminati, trădați de un semn bizar pe față. Ei ne conduc din umbră

Grupul secret Illuminati ar deține puterea prin relațiile subterane de obediență și prin puterea financiară. Mulți dintre cei care fac parte din ordinul Illuminati ar fi lideri ai lumii, bancheri sau vedete.

Li se spune Illuminati, dar asta nu înseamnă că vreunul dintre ei a atins iluminarea spirituală. Termenul le-a fost atribuit mai degrabă din frică, cu trimitere la puterea pe care o exercită pe ascuns.

Ordinul secret are o existență de sute de ani, s-ar fi format pe linia masoneriei și intrarea în rit ar presupune o inițiere draconică. Apartenența la Illuminati ar impune și practici bizare, sugerează o nouă teorie a conspirației.

Conspiraționiștii se întreabă de ce atât de multe vedete sau lideri politici apar în public cu o pată vânătă sub ochiul stâng, scrie Daily Mail. Răspunsul venit din partea unei autoare de cărți de ocultism este straniu: este urma unui ritual esoteric.

Pe lista personalităților publice care au defilat, la un moment dat, cu ochiul vânăt se numără Papa Francisc, președintele SUA George W. Bush, Prințul Filip al Marii Britanii, dar și vedete de la Hollywood ca Elizabeth Hurley, Adam Sandler sau Robert Downey Jr.

Fiecare dintre cei menționați a furnizat o explicație pentru apariția vânătării de sub ochi, dar Sherry Shriner, autoarea cărții controversate "Interview With The Devil", în care susține că ar fi stat de vorbă cu Lucifer are o altă teorie:

Există o legătură directă între fenomenul de "scalpare a sufletului" (un fel de pact făcut de om cu diavolul) și pata apărută sub ochiul stâng.

Potrivit lui Shriner, sute de lideri politici, guvernanți, vedete TV și-ar fi vândut sufletele lui Satan. Recompensa: bani, glorie, putere, căi deschise și acceptarea în grupul Illuminati.

Mai jos câteva figuri publice suspectate de apartenența la Illuminati:

