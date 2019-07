Ilie Năstase: "Merg și eu la finala lui Halep dacă mă ia domnul Țiriac în avionul privat"

Ilie Nastase și Simona Halep

Fostul mare tenismen Ilie Năstase a declarat la Realitatea TV că va merge la finala de la Wimbledon în care Simona Halep joacă în premieră dacă Ion Țiriac îl ia și îl aduce înapoi cu avionul privat.

"Merg și eu la finală dacă mă ia domnul Țiriac în avionul privat. Nu am vorbit încă cu el. Ca să mă și întorc înapoi, altfel nu merg", a precizat Ilie Năstase la Realitatea TV.

Fostul mare tenismen a felicitat jocul Simonei Halep din semifinala cu Elina Svitolina, spunând că probabil nici ea nu se aștepta ca lucrurile să meargă atât de ușor.

Întrebat dacă nu va avea probleme cu publicul la Wimbledon, după ce a primit o interdicție de la organizatori în anii trecuți, Ilie Năstase a infirmat categoric acest lucru:

"Eu cu publicul nu am avut niciodată un diferend, doar cu autoritățile am avut. Eu am avut și un fun club acolo, nu știu cine a inventat asta", a spus Ilie Năstase.

Cu oricine va juca Halep în finală va fi un adversar puternic, consideră Năstase.

"Tenisul pe iarbă nu poți să-l comentezi, e ceva diferit. Nu sare mingea cum trebuie să sară, e foarte dificil, nu are nimic de a face cu tenisul pe zgură sau hard. Oricine cu un servciu foarte bun, cu un retur foarte bun poate să fie periculos", a comentat fostul campion de la Wimbledon.