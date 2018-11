Ilie Năstase, gest controversat pentru iubita sa, mai tânără decât el cu 30 de ani

Ilie Năstase

Ilie Năstase, în vârstă de 72 de ani, care a divorţat recent de Brigitte, după o relaţie de opt ani, şi de câteva luni trăieşte o nouă poveste de dragoste.

Năstase, care nu era un adept al tatuajelor, a decis acum să-şi facă un astfel de desen şi şi-a scris numele iubitei pe mână. "Mi-am făcut un tatuaj... E foarte fin. Am intrat într-un salon când am fost la un prieten, la Monaco. Şi ea mi-a promis că îşi face unul. Aşa simt, că ea este ultima mea iubire, pentru că nu mai este timp de alte 2-3. Ea este ultima. Când a venit pentru prima dată la Bucureşti, i-am spus asta. Îmi dă linişte, de care nu am avut parte în trecut. Dacă îţi place cineva, nu contează vârsta", a spus Ilie Năstase la Antena 1, citat de Pro Sport.

Iubita lui Ilie Năste, Ioana Simion, are 42 de ani. Ea a încheiat un mariaj de 22 de ani şi are un copil, conform Mediafax.