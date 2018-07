Ilie Năstase a răbufnit: "Niște nesimțiți"

Ilie Nastase

Ilie Năstase, primul lider din istoria ATP, a comentat posibilitatea de a merge la Wimbledon.

”Nu știu sigur dacă mă voi duce. Depinde dacă voi fi invitat, dar cel mai mult depinde de Simona Halep, dacă se va califica sau nu în a doua săptămână de concurs”, a declarat Ilie Năstase pentru Libertatea.

Ilie Năstase a fost interzis la Roland Garros 2018, neprimind răspuns la cererea de a asista la meciurile disputate de Simona Halep la Paris.

"Suspendarea primită de la Federația Internațională de Tenis mi-a expirat în luna aprilie, așa că nu am probleme să merg la Wimbledon. Cei de la Roland Garros au fost nesimțiți. Tribunalul a spus că nu a fost rasism ceea ce am declarat eu. În plus, am plătit și amenda de 20.000 de euro", a mai declarat "Nasty".

Grand Slam-ul de la Wimbledon debutează azi. În primul tur, Simona Halep o va întâlni pe Kurumi Nara, jucătoare aflată pe locul 101 în lume. Partida va avea loc mâine.