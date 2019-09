Ilie Dumitrescu dă de pământ cu Vintilă! ”Bă, cum să faci așa ceva?

Bogdan Vintilă l-a lăsat mască pe Ilie Dumitrescu, fost mare jucător al clubului din Capitală.

FCSB a câștigat primul meci în mandatul lui Vintilă, scor 2-1 cu Viitorul, însă tehnicianul român surprinde neplăcut prin deciziile pe care le ia.

Ilie Dumitrescu a fost prezent la baza de pregătire a clubului din Capitală și a rămas surprins de decizia pe care a luat-o antrenorul roș-albaștrilor: jucătorii FCSB-ului se antrenau la ora 12:00, la 30 de grade!

”Eu am fost la Berceni! Și am văzut antrenament la 12 ziua, da? La 30 de grade! Și am spus, bă, cum să faci antrenament la 30 de grade?

Păi, eu, în Grecia, când eram antrenor, nici nu ieșeau jucătorii pe teren la ora aia, pentru că nu puteai. Eu stăteam în mașină, la aer condiționat, și mi-era foarte greu!” a declarat Ilie Dumitrescu pentru DigiSport.

De asemenea, Ilie Dumitrescu l-a criticat pe Vintilă pentru faptul că a menajat jucători de bază. Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.