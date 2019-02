Ilie Bolojan, primar Oradea, la "România 2019": "Una dintre cele mai tâmpite măsuri care s-au luat"

O nouă ediție România 2019, la Oradea

Emisiunea "România 2019", realizată de Cozmin Gușă, a fost sâmbătă, 9 februarie, la Oradea, după ce, anterior, a poposit în alte două orașe din Vestul țării: Timișoara și Arad.

Invitații emisiunii de sâmbătă, 9 februarie, au fost:

- ILIE BOLOJAN, primar Oradea

- EUGEN TOMAC, președintele PMP

- AUREL TĂMAȘ, artist

- OCTAVIAN HOANDRĂ, realizator ,,Realitatea Românească”

- GAVRILĂ GHILEA, deputat PNL

- VALER MARIAN, fost senator

- CĂLIN ZANC, preş. Asociaţiei Crescătorilor de Bivoli Transilvania

- MIRCEA CHIRILĂ, jurnalist

În cadrul emisiunii, Cozmin Gușă l-a întrebat, printre altele, pe Ilie Bolojan: "Concret, cati bani vi se iau si cam ce proiecte sunt puse in pericol sau intarziate?".

Primarul orașului Oradea a replicat: "Ca sa va faceti o imagine, va dau niste cifre. Pana in 2017, cu toate guvernele pe care le-am avut, a fost o administratie relativ stabila. Era cat de cat o predictibilitate, stiai sa iti faci bugete, pentru ca erau niste cote fixe care intrau. Si atunci, un important venit pentru noi era impozitul pe salarii, din care, in 2017, noi am incasat 40 de milioane de euro.

In 2018 au schimbat legea, in 2019 din nou schimba legea si noi am urmarit care era ritmul de crestere a acestui impozit. Ritmul era de 10-15 la suta, de la un an la altul, pentru ca crestea numarul locurilor de munca, cresteau salariile, era si influenta salariului minim, deci ar fi trebuit ca astazi sa avem aproximativ 50 de milioane de euro din acest venit.

Am facut o socoteala estimativa si incasam 46 de milioane de euro. Deci, mai putin cu 4 milioane euro.

In plus, ni s-au transferat cheltuielile cu asistentii si cu persoanele care ii asista pe cei cu handicap. Aceste cheltuieli cumulate inseamna 6 milioane de euro. Prin urmare, deficitul pe un an de zile este de 10 milioane de euro. Asta inseamna un pasaj peste centura Oradea de patru benzi, finalizat cu 5 milioane de euro. Un pod peste Crisul Repede inseamna aproximativ 4 milioane de euro. Un parc de 2 hectare inseamna 500 de mii de euro. Multiplicati aceste sume si o sa va dea rezultatul. Si asta este numai intr-un singur an.

Este una dintre cele mai tampite masuri care s-au luat in Romania".

Știrea inițială

Caravana ,,România 2019" ajunge astăzi la Oradea. Cozmin Guşă vă invită într-un loc plin de istorie şi de monumente de patrimoniu, o regiune a țării care a dat o serie de personalități.

Bihorul este judeţul din care provin mai multe personalităţi recunoscute în întreaga ţară, dar şi peste hotare. Aici s-au născut medici, sportivi, artişti, oameni de cultură... români care au scris istorie.

Comuna Tinca este localitatea natală a actualului preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Judo, Marius Vizer. Fost practicant al sportului tradiţional japonez, Vizer conduce forul internaţional din 2007.

Marius Vizer nu este singurul om de sport care provine din judeţul Bihor. Tot aici s-a născut şi fostul fotbalist Mihai Neşu. Poreclit ,,bichonul", Mihăiţă Neşu a debutat la cea mai titrată echipă din campionatul intern, Steaua Bucureşti. Evoluţile sale i-au adus opt selecţii la ,,naţională" şi transferul în Olanda, la FC Utrecht. A fost titular încă din primul sezon şi a primit distincţia de ,,cel mai bun fundaş stânga al campionatului olandez".

Cariera lui Neşu s-a întrerupt mult prea devreme, în 2011, din cauza unei accidentări grave la coloană, însă fostul sportiv s-a dovedit un luptător, iar eforturile sale de recuperare i-au adus rezultate încurajatoare. Mai mult, Neşu a înfiinţat o fundaţie prin care încearcă să ajute copiii români cu dizabilităţi.

Alţi fotbalişti de marcă s-au născut în Bihor, printre care Cosmin Bărcăuan, fost dinamovist retras din activitate, şi Claudiu Keşeru, care a jucat, în trecut, la rivala Steaua Bucureşti.

În Oradea, oraşul reşedinţă de judeţ, a trăit şi Emerich Jenei, fost selecţioner al naţionalei şi antrenor al lotului Steaua Bucureşti care a câştigat în 1986 Cupa Campionilor Europeni.

AG Wienberger, promotor al bluesului american, s-a născut în Oradea. El a pus bazele primei formaţii de blues din România. În 1997, muzicianul a primit un mesaj de mulţumire semnat de preşedintele Statelor Unite de la acea vreme, Bill Clinton, după ce AG Wienberger a cântat în Piaţa Universităţii, cu ocazia vizitei liderului american în ţara noastră.

Emanoil Gojdu, avocatul ardelean care şi-a lăsat moştenire întreaga avere pentru a acorda burse studenţilor români şi pentru ajutorarea preoţilor, s-a născut în Oradea, atunci când era parte a Imperiului Habsburgic. Printre cei sprijiniţi de Fundaţia Gojdu s-au numărat: Traian Vuia, Octavian Goga şi Victor Babeş.

Bihor este un judeţ plin de istorie. Aici există peste 430 de monumente de patrimoniu, dintre care 170 de situri şi monumente arheologice, precum şi zeci de ansambluri arhitecturale şi case memoriale. Are 40 de trasee turistice montane şi este judeţul cu cele mai multe peşteri.

În Bihor regăsim cea mai adâncă peşteră, cea mai lungă şi cea mai adâncă peşteră scufundată, precum şi cea mai mare cascadă subterană. Tot aici poate fi vizitată şi Peştera Urşilor, cea mai mare cavernă amenajată din ţară.

Judeţul este o destinaţie potrivită pentru cei care preferă staţiunile balneare. În Bihor pot alege dintre Băile Felix şi Băile 1 mai. Pentru turiştii care ajung aici, Oradea are o mulţime de atracţii. Cetatea, Palatul Vulturul Negru, Turnul Primăriei sau Biserica cu Lună se numără printre cele mai importante locuri de vizitat.

