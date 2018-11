Ilan Laufer cedează în războiul cu Iohannis

Ilan Laufer revine cu precizări după scandalul public stârnit prin acuzaţiile de antisemitism lansate la adresa preşedintelui Klaus Iohannis. Aceştia face un pas în spate şi afirmă că reacţia sa de marţi a fost una "la cald".

"Fac parte dintr-o etnie cu o profundă conștientizare și încărcătură istorică, evreii fiind un popor care a fost sensibilizat de-a lungul timpului din cauza suferințelor îndurate.

Înțeleg și respect regulile statutare ale organizaţiilor evreieşti şi îmi aleg astăzi cuvintele cu prudenţă.

Totodată, din cauza nejustificării refuzului - conform Constitutiei, a domnului Presedinte, de a fi parte din Guvernul Romaniei, am avut o reacție la cald, bazată pe o puternică încărcătură emoțională.

Nu mi-am dorit și nu îmi doresc să amestec trăirile personale în viața politică.

Consider că, la nivel personal, am dreptul să fiu subiectiv, atunci când mă simt discriminat.

Rămân implicat în proiectele menite să încurajeze dezvoltarea antreprenorilor și a companiilor cu capital românesc, inclusiv internaționalizarea acestora, atât în Europa, cât și în Statele Unite ale Americii", scrie Ilan Laufer pe Facebook.

Ilan Laufer a afirmat marţi seara, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la finalul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PSD, că refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de a semna decretul pentru numirea sa în funcţia de ministru al Dezvoltării Regionale ar reprezenta "un nou act de antisemitism".



"Astăzi, în anul 2018, am fost respins de către preşedintele României, Klaus Iohannis. Sunt îngrijorat de motivele reale care au stat la baza respingerii mele, atunci când m-a refuzat în funcţia de vicepremier şi ministru al Dezvoltării, fără să motiveze această decizie, ceea ce este neconstituţional. Consider că refuzul preşedintelui Iohannis, în ceea ce mă priveşte, este un nou act de antisemitism şi vreau să atrag atenţia asupra fenomenului neîncetat de antisemitism pe care l-a demonstrat în ultimul an preşedintele Klaus Iohannis. Aşa cum se ştie, domnul Iohannis a avut mai multe ieşiri împotriva evreilor şi declaraţii antisemite. A refuzat şi blocat numirea unui ambasador în Israel, dorind pe această cale să saboteze relaţia dintre România şi Israel. Totodată, vă pot spune că a contribuit inclusiv la sabotarea şedinţei de guvern comune care trebuia să aibă loc între Guvernul israelian şi cel român", a spus Laufer.