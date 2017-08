"Îl porți când mai slăbești!", i-a spus iubitul, care i-a dat inelul de logodnă. Ce a făcut fata..

Bucuria unei tinere in varsta de 23 de ani care a fost ceruta in casatorie de iubitul ei cu ani mai in varsta a durat doar cateva secunde. Cand barbatul a scos inelul si se astepta sa i-l puna pe deget, ceva umilitor s-a intamplat.

"O sa-l porti cand o sa mai slabesti!', au fost cuvintele care au ranit-o pe Chloe Cooper in ziua in care a fost ceruta in casatorie si care ar fi trebuit sa fie una memorabila, potrivit stirilekanald.ro.

Iubitul fetei, cu 5 ani mai in varsta ca ea, a crezut ca prin acest mod o va determina pe Chloe, care cantarea aproape 100 de kilograme, sa slabeasca.

Dupa acest episod, tanara l-a parasit pe barbatul care o ceruse in casatorie intr-un mod de-a dreptul oribil.

Tanara s-a luptat intotdeauna cu kilogramele in plus. In adolescenta avusese un iubit care o obliga sa manance mult ca sa se ingrase si sa fie neatragatoare. In acest mod, el putea fi sigur ca fata nu il inseala.

Dupa ce s-a despartit ce iubitul care o ceruse in casatorie, Chloe a aeliminat ciocolata, dulciurile si mancarea nesanatoasa din dieta sa. Ea a inceput sa mearga constant la sala, iar acum cantareste in jur de 70 de kilograme, are un nou iubit si se declara incantata de nol stil de viata, scrie Daily Mail.